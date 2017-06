„V půlce července město zadá externí studii, která prověří možnost zkapacitnění některých komunikací. Zároveň paní náměstkyně (Petra) Kolínská (SZ) předloží v půlce července zadání započetí změny územního plánu v tom rozsahu, jaký potřebuje městský investor a následně projektanti,” řekl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Dlouhodobě plánovaná varianta s pracovním názvem Vlasta počítá s dalšími tunely v oblasti Balabenky. Toto řešení však odmítala Trojkoalice, která preferuje vedení dopravy po dvou stávajících trasách.

Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou. Na ní by byl tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh.

Ani přes přípravu studie se nezastaví přípravné práce na stavbě okruhu. Tunelová varianta, která má kladné stanovisko EIA, by se v ideálním případě mohla začít stavět v roce 2023. Úsek o délce přes 10 kilometrů by měl přijít na zhruba 40 miliard korun.