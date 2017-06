„V sobotu by měla s grémiem jednat hejtmanka Ivana Stráská a měla by prosazovat návrh kandidátky tak, jak byl navržený 3. dubna. To znamená i s Jiřím Zimolou,“ uvedl Veselý.

Zimolu vyškrtlo předsednictvo strany. Na protest pak odešli z kandidátky i její šestka Jindřich Florián nebo devatenáctka Josef Eigner ze Strakonic. Původní lídr Stanislav Mrvka, který také odstoupil, zdůvodňoval svůj odchod i zdravotními problémy.

Krajský výkonný výbor se původně sešel kvůli doplnění kandidátky o jedno jméno a náhradníky. Nakonec však vzniklo usnesení o navrácení kandidátky tak, jak si ji jihočeští sociální demokraté navrhli už v dubnu.

Pro případ, že by návrh neprošel, poputuje na grémium i paralelní návrh na doplnění kandidátky - na němž se však jihočeští sociální demokraté neshodli. Podle něj by byl jedničkou Ondřej Veselý a dvojkou Petr Podhola.

„Výsledek je takový, že já tento návrh pošlu na politické grémium. To jej buď schválí, nebo kandidátku doplní podle svého,“ dodal Veselý.