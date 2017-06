Konvoje pojedou ve dvou vlnách, každá z nich bude trvat dva dny. Budou směřovat po dálnici D5 ke Praze, minou ji po dálničním okruhu a dál zamíří po dálnici D1 k Brnu a D2 na hranice se Slovenskem. Vojáci přenocují v posádce Rančířov na Jihlavsku. V konvojích budou převážně nákladní logistická vozidla a vozy Humvee.

Přesuny jsou součástí cvičení s názvem Noble Jump 2017 a Saber Guardian 2017. Celkem v červnu a na začátku července projede Českem v několika konvojích americké armády zhruba 1600 vojáků v asi 450 vozidlech. První vlna přesunu se uskutečnila na přelomu května a června, další budou následovat. "Termíny se průběžně upřesňují," řekl Šulc.

Kolony amerických vojáků mají přijíždět do Česka také z Polska přes hraniční přechod Habartice, přes Slovensko míří do Maďarska, Bulharska a Rumunska. Vedle Rančířova vojáci USA nocují také v posádkách Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Vyškov. Návrat ze cvičení Saber Guardian 2017, do kterého se zapojí na 25.000 lidí, se podle dřívějšího vyjádření slovenského ministra obrany Petera Gajdoše plánuje v srpnu.

Českem za poslední dva roky projely čtyři větší konvoje americké armády. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu zpočátku ozývaly hlasy odpůrců NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.