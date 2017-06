Jihočeskou kandidátku povede exstarosta Písku Veselý, potvrdilo grémium ČSSD

Grémium ČSSD schválilo kandidátku do voleb pro Jihočeský kraj. V čele bude bývalý starosta Písku Ondřej Veselý. Kandidátku ještě musí potvrdit členové jihočeské sociální demokracie. Novinářům to řekl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Je to reakce na odstoupení několika kandidátů v čele s bývalou jihočeskou jedničkou Stanislavem Mrvkou.