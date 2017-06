Zatímco o pistoli mají největší zájem zákazníci v USA, útočnou puškou bude do roku 2020 vyzbrojena česká armáda a bude mimo jiné součástí výzbroje francouzské elitní protiteroristické jednotky GIGN.

„Oba výrobky – pistole a útočná puška – patří mezi špičkové zbraně. Jejich vývoj byl náročný a jeho výsledkem jsou četná technická vylepšení,“ řekl Právu generální ředitel společnosti Lubomír Kovařík.

Puška pro českou armádu

Firma loni prodala zhruba 300 000 zbraní, a to nejen ozbrojeným složkám, ale i lovcům, myslivcům a sportovním střelcům. Prodej se v minulém roce zvýšil ve srovnání s rokem 2015 o deset procent, přičemž společnost obchoduje s více než stovkou zemí světa. Zhruba 90 procent její produkce míří do zahraničí, hlavně do evropských zemí, Thajska, Kanady a USA.

Česká zbrojovka slaví úspěchy s útočnou puškou CZ Bren 2

Na trhu velmi žádanou je útočná puška CZ Bren 2. Určena je pro vojáky v terénu a bude zařazena mezi základní výzbroj české armády. Firma jí do dvou let dodá 20 tisíc těchto zbraní.

Puška váží pouhé tři kilogramy a je tedy o půl kilogramu lehčí než její předchůdkyně, puška 805 Bren. Výhodné je to především pro vojáky v akci, jejichž výstroj tak bude lehčí. Puška je vytvořena po technické stránce tak, aby se k ní dalo lehce přidat další příslušenství – například laserový či optický zaměřovač nebo granátomet. Navíc je na různé ráže. Jednoduchou přestavbou ji tedy lze změnit tak, aby se mohly využívat náboje ráže 5,56 nebo 7,62 milimetru.

Pistole bez kohoutku

Úspěch především u zákazníků z USA slaví pistole CZ P-10 C, na niž tam má firma tisíce objednávek. Její vývoj trval ve spolupráci s odborníky z české armády a policie přibližně tři roky. Je oboustranná, což znamená, že je dobře a pohodlně uchopitelná pro leváky i praváky. Například česká policie podobné zbraně zatím ve výzbroji nemá. Technickou novinkou na ní je, že jí schází klasický kohoutek, který je nahrazený přímoběžným zápalníkem.

Česká zbrojovka byla založena v roce 1936 a se svými zhruba 1880 pracovníky patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v českém zbrojním průmyslu. Firma loni vykázala konsolidované tržby ve výši pěti miliard korun, což je meziroční nárůst tržeb o přibližně 15 procent. Daří se jí i v nezbrojním segmentu, který vytváří zhruba desetinu jejích tržeb. Společnost dodává komponenty pro automobilový a letecký průmysl.

Zeman se zastal zbrojařů

Vývoz českých zbraní někdy nevhodným způsobem omezuje licenční politika, která v některých případech brání dodávat je do tzv. bezpečných zemí, protože je u nich riziko, že z nich budou přeprodány do méně bezpečných států. Na zahájení zbrojařského veletrhu Idet v Brně to ve středu kritizoval prezident Miloš Zeman.

Českým zbrojařům se přitom daří. V roce 2013 prodali v zahraničí zboží za 7,3 miliardy a loni již za 20 miliard korun.

Zeman s omezeními spojenými s vývozem zbraní nesouhlasí. „Já na to vždy říkám: ,Co je vám do toho? Vy vyvážíte do bezpečných zemí, a co s tím ty bezpečné země dále udělají, to už je jejich, a nikoli naše věc.’ Pokládám toto byrokratické omezení za nejdůležitější překážku našeho zbrojního exportu v současné době,“ zdůraznil prezident. Podle něj je dobře, že již skončila doba, kdy stát omezoval zbrojní výrobu, což zvýšilo nezaměstnanost.

Je pro zvyšování výdajů na obranu



Hlava státu zdůraznila, že s českými zbrojařskými firmami má tu nejlepší zkušenost. „Navštívil jsem například Českou zbrojovku Uherský Brod (výrobce zbraní, pozn. red.), která je nesporně špičkovou firmou v této oblasti, a zdaleka není firmou jedinou,“ doplnil prezident. Toho čeká návštěva Vietnamu, kde chce pomoci zbrojařům k uzavření nových kontraktů.

Zeman podle svých slov plně podporuje zvyšování výdajů státu na obranu. „Samozřejmě že podporuji takové akvizice, které jsou rozumné, nikoliv kalouskovské (bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, pozn. red.) nákupy 72 bitevníků L-159, s nimiž jsme pak dlouhou dobu nevěděli, co si počít, nebo repasy tanků T-72, což vedlo k tomu, že dnes máme 35 bojeschopných tanků, ale skutečně efektivní akvizice,“ dodal prezident.