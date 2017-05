Ilich Ramírez Sánchez, přezdívaný Carlos či Šakal, který byl v minulosti třikrát odsouzen na doživotí za teroristické útoky, do Československa poprvé přicestoval v roce 1978.

Venezuelský terorista navštívil v letech 1978–1986 zemi (většinou na jihojemenský pas) několikrát, byl téměř dvacet let nejhledanějším teroristou světa. Odsouzen byl v roce 1997 za vraždu tří mužů včetně dvou policistů v roce 1975 v Paříži, poté v roce 2013 za čtyři pumové atentáty, které si ve Francii v letech 1982 a 1983 vyžádaly jedenáct mrtvých, a letos za atentát z roku 1974 v Paříži, při němž zahynuli dva lidé.

Venezuelský terorista přezdívaný Šakal na záběrech z roku 2000

FOTO: Reuters

Také Atta měl být v Praze několikrát

Po teroristických útocích v USA z 11. září 2001 se zase objevily informace, že v ČR opakovaně pobýval Egypťan Muhammad Atta, jeden z mužů, kteří zaútočili s letadly na budovy Světového obchodního střediska v New Yorku. Prahu údajně navštívil v prosinci 1994, v červnu 2000 a poté i v dubnu 2001, kdy se podle některých zdrojů setkal s iráckým diplomatem a rozvědčíkem Ahmadem Chalílem Ibráhímem Sámirem Aním. O této schůzce mluvil mimo jiné tehdejší premiér Miloš Zeman.

Na rozdíl od předešlých pobytů ale o této schůzce panují pochybnosti. V červnu 2004 vyšetřovací komise amerického Kongresu uvedla, že setkání Atty s Áním se v dubnu 2001 v Praze neuskutečnilo.

Džihádisté vydaní do USA a Německa

V prosinci 2005 pak byl v Praze na základě mezinárodního zatykače zatčen švédský občan libanonského původu Oussama Kassir, který cestoval ze Švédska do Bejrútu. Kassir byl v USA obviněn, že se v Oregonu v roce 1999 podílel na přípravách vybudování tréninkového tábora pro teroristy. V české vazbě setrval do září 2007, kdy byl vydán do USA. V září 2009 byl federálním soudem v New Yorku odsouzen na doživotí kvůli podpoře terorismu. [celá zpráva]

Oussama Kassir

FOTO: Právo

V květnu přede dvěma lety zase televize Prima informovala, že na pražském letišti byl zadržen šestadvacetiletý Němec podezřelý z pokusu o vraždu, na kterého byl v Mnichově vydán evropský zatykač. Muž byl podle tehdejších zpráv příznivcem extremistické islamistické ideologie a účastnil se bojů v Sýrii. Policisté ho označili za zvláště nebezpečného. Muž odmítl před českou policií vypovídat a chtěl být vydán Německa, což se také stalo.

Pařížská stopa

Rovněž v listopadu 2015 řekl ministr vnitra Milan Chovanec v reakci na tvrzení některých západoevropských médií, že české bezpečnostní složky zachytily informace o konkrétním džihádistovi, který cestoval přes Prahu, a řádně je předaly partnerům.

Jeho francouzský kolega Bernard Cazeneuve v souvislosti s teroristickými útoky v Paříži, které si vyžádaly 130 obětí, již předtím potvrdil informace francouzských médií, podle kterých jeden z francouzských džihádistů, jehož vyslýchali v srpnu po jeho návratu ze Sýrie do Francie, vypověděl, že mu údajný strůjce atentátů Abdelhamid Abaaoud nařídil cestovat přes Prahu, aby se vyhnul odhalení. Právě o pohybu tohoto muže měly podle Chovancova vyjádření čeští zpravodajci přehled.

Abdelhamid Abaaoud

FOTO: Reuters

Na Abbaouda byl napojen také džihádista, kterého v červenci zatkli v Istanbulu, když se pokoušel nasednout do letadla do Prahy s falešným švédským pasem.

Sebevražedný atentátník z britského Manchesteru Salman Abedi měl do Prahy přiletět minulý čtvrtek z německého Düsseldorfu, kam přicestoval z Libye, napsal německý list Der Tagesspiegel.