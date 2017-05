Zatímco čtvrteční ráno bylo na některých místech relativně chladné. Ve Volarech naměřili -0,5, Šindelová hlásila 1,5 stupně. Přes den by již mělo být oblačno či polojasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni.

Páteční ráno nabídne nejčastěji teploty mezi 12 a 8 stupni. Opět bude oblačno či polojasno. Na východě se zpočátku dne mohou ojediněle vyskytovat přeháňky, následně se pod vlivem tlakové výše bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.

Sobota již nabídne slunečné počasí s minimem oblačnosti. Ráno budou teploty klesat na 10 až 6 stupňů, přes den se dostanou na 20 až 24 stupňů.

„Ještě tepleji by mělo být v neděli, kdy nejvyšší denní teploty vyšplhají na 23 až 27 stupňů,” uvedla Honsová. Ranní minima zůstanou na pátečních hodnotách a přes den bude jasno či skoro jasno.

Tropické teploty by měly dorazit v pondělí. Modely prozatím predikují odpolední maxima nejčastěji v intervalu 27 až 31 stupňů. I nadále bude pokračovat počasí s minimem oblačnosti a ranními teplotami v rozmezí 11 až 7 stupňů.

Zlom by měl dorazit v úterý. Ačkoli zpočátku dne bude ještě polojasno, odpoledne by měla začít počasí ovlivňovat studená fronta, která s sebou přinese bouřky a dešťové přeháňky. Ranní minima se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni, přes den by rtuť teploměru měla před příchodem fronty opět šplhat k 27 až 31 stupňům.