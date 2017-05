„Návrh žádnou firmu ze zákona nevyjímá, ale jen upravuje režim zveřejňování nebo dává výjimku pro určité typy smluv, jejichž zveřejnění by mohlo mít nežádoucí dopady,“ uvedl místopředseda dolní parlamentní komory Radek Vondráček (ANO).

Novela reaguje na předchozí návrh lidovců, kteří chtěli z povinnosti zveřejňovat smlouvy na internetu vyjmout Budvar.

„Budvar by podle původního návrhu smlouvy zveřejňovat nemusel, ale například Městského pivovaru Strakonice by se novela týkala v plném rozsahu. Přitom jsou to přímí konkurenti. Proto navrhujeme systémovější úpravu,“ dodal Vondráček.

Do výjimky podle předlohy nespadají všechny smlouvy státních a městských firem, ale jen kontrakty, které se týkají předmětu podnikání. To má podle poslanců zamezit problémům s ochranou obchodně citlivých informací. Smlouvy například za právnické či marketingové služby by se podle novely zveřejňovat musely.

Sněmovna chtěla plošné výjimky



Schvalování novely ohledně registru smluv bylo poměrně komplikované. Sněmovna totiž schválila plošné výjimky pro státní podniky a státní, krajské a obecní firmy, jež mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Senát výjimky odmítl a vrátil je Sněmovně.

Stát, kraje a větší obce či jejich musí na internetu od loňského července zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun. Od letošního července bude zavedeno pravidlo, že nezveřejněná smlouva není platná.