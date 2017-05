Na dotaz, zda se premiér chystá podniknout nějaké kroky ohledně Babišova odvolání, Sobotka na tiskové konferenci po jednání vlády odvětil: „Vycházím z informace, kterou Pražský hrad zveřejnil v pátek, že by měl být tento týden jmenován nový ministr financí.“

Co se bude dít poté, Sobotka neupřesnil. Podle informací Novinek má však kompetenční žalobu připravenou. „Pokud Zeman Babiše neodvolá do pátku, premiér půjde cestou kompetenční žaloby,“ sdělil Novinkám zdroj, který si nepřál být jmenován. Sobotka už o tom, že je připraven kompetenční žalobu podat, mluvil několikrát.

Kompetenční žaloba spočívá v tom, že předseda kabinetu může u Ústavního soudu zahájit takzvaný spor o kompetenci státních orgánů. Tím, že by prezident Miloš Zeman nevyhověl návrhu na odvolání ministra financí Andreje Babiše, by totiž blokoval kompetenci předsedy vlády, kterou stanovuje ústava.

Zeman se v úterý sejde s Pilným



Sobotka navrhl odvolat Babiše 5. května. Místo něj by měl do ministerského křesla usednout poslanec ANO a šéf sněmovního hospodářského výboru Ivan Pilný. Zeman už avizoval, že ho do funkce jmenuje, v úterý se má s Pilným sejít.

Jmenování nového ministra financí lze očekávat příští týden. pic.twitter.com/YHvbvMhAKx — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 19. května 2017

„Prezident Miloš Zeman se seznámil s návrhem na jmenování Ivana Pilného ministrem financí. Prezident republiky nemá proti tomuto návrhu námitky,“ napsal v pátek na Twitteru hradní mluvčí Jiří Ovčáček. „Lze očekávat, že jmenování proběhne příští týden,” dodal.