„Vím, že mám čekat, že budu mít schůzku s panem premiérem v nejbližších dnech, ale ještě datum nemám,“ řekl Právu Štech. O tom, zda by eventuálně funkci ministra přijal, nechtěl předem spekulovat.

O Štechovi, který je také profesorem na Karlově univerzitě, se jako o možném ministrovi hovořilo už po odchodu bývalého ministra školství Marcela Chládka v roce 2015. Nakonec nastoupil na pozici náměstka.

Už předtím fungoval v týmu Sobotkových poradců pro oblast sociálních věcí, vědy, výzkumu, školství, zdravotnictví a rovných příležitostí.

Další dvě kandidátky

Podle informací Práva se v soc. dem zvažuje i jméno bývalé místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové, ta však prý schůzku s premiérem dohodnutou zatím nemá.

Alena Gajdůšková (ČSSD)

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Mám jasné představy o tom, co by v resortu bylo potřeba dotáhnout i co učitelé a žáci na všech stupních škol opravdu potřebují,“ napsala Právu. „V této chvíli ale jde spíš o to dokončit rozdělanou práci, než se pouštět do nové,“ dodala.

Jako o nové ministryni se spekuluje i o Lucii Orgoníkové, bývalé mluvčí vlády z let 2005 a 2006. Ta v lednu 2016 nastoupila jako náměstkyně k vicepremiérovi a ministrovi Pavlu Bělobrádkovi (KDU-ČSL), předtím působila jako vrchní ředitelka kabinetu ministra školství.

K politice Orgoníkovou přivedla její nyní již zesnulá matka Hana, dlouholetá poslankyně ČSSD.