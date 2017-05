Babiš to uvedl na tiskové konferenci na ministerstvu financí krátce poté, co premiér ohlásil, že bude akceptovat poslance Ivana Pilného jako nového šéfa státní kasy, jak to navrhlo hnutí ANO. [celá zpráva]

„Pokud budu mít příležitost, požádám prezidenta, aby tu dohodu akceptoval a aby mě odvolal,“ řekl Babiš. Zeman je momentálně na cestě v Číně, do České republiky se vrací v noci ze středy na čtvrtek.

Babiš dodal, že očekává, že v ministerském křesle skončí do konce května. „Krabice jsou pryč, ministerstvo opustím, nebudu s tím mít nic společného. Zůstávám předsedou hnutí, pokud budeme mít koaliční jednání, tak se ho budu účastnit,“ konstatoval.

Babiš bude psát Sobotkovi dopis

Tvrdě se obul do Sobotky, který podle něj celou vládní krizi vyvolal uměle kvůli nízkým preferencím ČSSD.

„Jsem lidsky zklamán. Nechápu, proč to pan premiér stále říká. Není možné, aby tady někdo opakovaně říkal, že neplatím daně. Není to pravda, je to lež, já to odmítám. Pošlu dopis, kde ho vyzvu, aby to neříkal, protože se potom budu muset bránit soudní cestou,“ prohlásil Babiš.