Demonstrace s podtitulem „Je to na nás! Proč? Proto!” se vedle Prahy opakují v Brně, Liberci, Olomouci a Českých Budějovicích, nově se přidají města Hradec Králové, Ostrava a Uherské Hradiště.

Demonstranti se minulý týden během protestů ohrazovali proti způsobu, jakým se prezident Miloš Zeman postavil k vládní krizi, respektive k návrhu na odvolání Babiše z postu ministra financí.

Video

Průvod demonstrujících došel až před Pražský Hrad

Po středeční pražské demonstraci se průvod vydal na Hradčanské náměstí. Tam se ozývala hesla jako „K ústavě čelem, k Zemanovi zády” nebo „Zůstaň v Číně”, což byla reakce na to, že prezident Miloš Zeman se nenacházel na Pražském hradě, ale byl zrovna na cestě z návštěvy Číny.

Na závěr si demonstrující zazpívali státní hymnu a zacinkali klíči.

Demonstrace na Václavském náměstí v Praze

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Oběma politikům na transparentech demonstrující připomínali Ústavu i politickou kulturu, kterou podle jejich názoru poškozují.

Demonstrace proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi v Brně 17. května 2017.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

O poznání menší účast oproti minulému týdnu byla na demonstraci v Brně. Před týdnem se náměstí Svobody slušně zaplnilo více jak dvěma tisíci lidmi, ve středu byla účast sotva třetinová. Ubylo i transparentů, přesto se někteří lidé vyzbrojili cedulemi jako „Pravicové ANO založili komunisté. Jsem tady zadarmo.” Muž v masce Miloše Zemana pak nesl ceduli: Ústava je mi putna.

Lidé se v Brně rozešli zhruba po 45 minutách za zpěvu hymny.

Na demonstraci Proč? Proto! se ve středu v podvečer sešly na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. asi dvě stovky lidí.

FOTO: Pavel Orholz, Právo

Kolem stovky lidí demonstrovalo ve středu v historickém centru Ostravy, na Masarykově náměstí. Lidé tam také podepisovali petici proti současnému ministrovi financí Andreji Babišovi a prezidentovi Miloši Zemanovi. Požadavky organizátorů zněly: smysluplné odvolání Andreje Babiše a ústavní žaloba na prezidenta, nebo jeho odstoupení.

Demonstrace v Ostravě

FOTO: Denisa Doleželová, Právo

Nechyběly ani transparenty, na kterých prezident a ministr financí ztvárňují postavičky z kresleného Večerníčku Pat a Mat. Nad demonstrací se vznášely i texty písní Karla Kryla.

Demonstrace v Ostravě

FOTO: Denisa Doleželová, Právo

V Ostravě se další demonstrace ve stejný čas, tedy v 18 hodin, i na stejném místě bude konat i zítra. Dostala název Demokracie nepočká!

Demonstranti přišli na olomoucké Žerotínovo náměstí i s transparenty.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Zhruba stovka lidí přišla vyjádřit svůj názor na Žerotínovo náměstí v centru Olomouce. Byla jich zhruba třetina proti počtu, který se tu sešel před týdnem.

Video

Demonstrace v Olomouci. Zdroj: Miloslav Hradil, Právo

Mezi řečníky byl mj. i někdejší mluvčí Charty 77, poslanec Federálního shromáždění za Občanské fórum a ministr vnitra ve vládě Petra Pitharta Tomáš Hradílek. „Nynějšími postoji Miloše Zemana jsem osobně lidsky hluboce zklamán, protože jako pamětník vím, jak se choval a vystupoval v prvních dnech sametové revoluce, kdy sehrával velice pozitivní roli,“ zdůraznil Hradílek.

Podle něj již většina lidí začíná pociťovat, že „jejich vzájemná výpomoc (Zemana a Babiše) je kontraproduktivní, protože to, co si představovali, že bude pro ně účelné, se mění v něco, co škodí jednomu i druhému.

Zeman podle Hradílka představuje nyní nebezpečí pro naši zemi. „Je naší povinností, abychom se jej snažili zákonnými prostředky přimět k tomu, aby změnil své rozhodnutí a podruhé již nekandidoval,“ dodal někdejší disident a politik.

V Liberci se na Benešově náměstí před historickou radnicí sešlo také méně lidí než minulý týden. Odhadem asi sto padesát demonstrantů, část z nich měla mávátka ve tvaru rudých trenýrek, další přišli s různými nápisy.

Video

Demonstrace v Liberci. Zdroj: Michael Polák, Právo

Organizátoři během projevů upozorňovali, že nejde o sraz fanoušků Bohuslava Sobotky ani o mítink politické strany. Většina projevů a výzev mířila k prezidentu Zemanovi a Andreji Babišovi.

Demonstrace v Liberci

FOTO: Michael Polák, Právo

Minulý týden přišel demonstranty podpořit Jan Šolc, někdejší poradce Václava Havla a významná revoluční a porevoluční liberecká osobnost. Dnes žádná ze známých tváří nedorazila.

Demonstrace v Liberci

FOTO: Michael Polák, Právo

„Nelíbí se nám to, co se děje. Zůstává nám pachuť a ponížení, místo toho chceme naději, že politici budou dodržovat ústavu,“ řekl v Liberci jeden z řečníků. „Znovu jsme se sešli, abychom upozornili, že ústava není víc než koaliční smlouva, že nejsme firma, že má úřad prezidenta sloužit národu a ne firmě nebo že prezident nemá lhát a urážet své názorové protivníky.”

Demonstrace v Hradci Králové

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Babiše do koše, skandovala možná tisícovka účastníků demonstrace v Hradci Králové. „Demonstraci neorganizuje žádná politická strana. Nestojí za ní nikdo, kdo by ji zaplatil. Aktivistům z Hradce Králové a Pardubic stačily dva tisíce korun,“ zaznělo z pódia do davu pod transparenty s nápisem „Už jste dnes lhal“ s portrétem Andreje Babiše a vlajkami pirátské strany.

Dvojice řečníků rozvinula u tribuny ukrajinskou vlajku na protest proti ruské anexi Krymu a nynější koncertní šňůře Alexandrovců. „Chceme upozornit na ruský propagandistický vojenský sbor, který propaguje metodu hybridní války, kterou se Rusko snaží měnit hranice v Evropě. Neradi bychom se dočkali toho, až budou ruské tanky šplhat po svazích Bílých Karpat k české hranici,“ hřímala dvojice mužů z Pardubic.