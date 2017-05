Billboardy by měly podle platného zákona zmizet od dálnic a silnic I. třídy v září 2017. Zákonodárci se na tom shodli v roce 2012, kdy omezili platnost povolení pro tyto reklamy na pět let.

Od té doby se už několik poslanců pokusilo život billboardů prodloužit. Naposledy za to neúspěšně lobboval poslanec ODS Petr Bendl. [celá zpráva]

Foldyna nyní vymyslel další kličku. Konkrétně chce změnit zákon o pozemních komunikacích. Návrh navíc do dolní parlamentní komory předložil tak, aby se schválil ve zrychleném režimu podle paragrafu 90 - tedy aby ho Sněmovna přijala už v prvním čtení.

Je to pro dobro obcí, hájí Foldyna



Poslanec přišel s tím, že v již schváleném zákoně o pozemních komunikacích by se upravil jeden paragraf. Pracuje v něm s pojmem „souvisle zastavěné území obce”. „Návrh poslance Jaroslava Foldyny opět podstatně rozšiřuje definici takzvaného zastavěného území podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet,” upozornila občanská společnost Kverulant.

Kdyby byl Foldynův zákon přijat, v praxi by to znamenalo, že zastavěné území by už nebylo definováno pouze jako shluk pěti a více budov, ale vymezilo by se dopravními značkami. Obce by tak mohly rozšířit silniční ochranné pásmo pouze s pomocí posunu značek.

Poslanec Petr Bendl (ODS)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Foldyna Novinkám řekl, že si je vědom toho, že jím předložený návrh jde na ruku majitelům billboardů či firmám, které s nimi obchodují. Nicméně přednostní je pro něj zájem měst a obcí.

„Máme stanovisko Svazu měst a obcí, který chce tu novelu, protože je tu nejednotnost výkladu ve vztahu k zastavěnému území a oni s tím mají problémy při výkopových pracích a při pokládání potrubí,” uvedl Foldyna. Argumentoval také tím, že i na Slovensku je to upravené podobným způsobem.

O záchranu billboardů u silnic se Foldyna snaží už potřetí. A není jediný. S velice podobným návrhem před časem přišel i poslanec Petr Bendl (ODS). O změkčení pravidel pro billboardy usiloval i poslanec Stanislav Berkovec (ANO).

Jde o bezpečnost na silnicích



„Poslanec Foldyna musí velmi dobře vědět, že k jeho návrhu existuje stanovisko vlády, které říká: 'Ne, rozhodně ne, protože to nahrává billboardářům.' Pak existuje stanovisko ministerstva dopravy, které říká totéž,” vysvětlil pochyby Novinkám Vojtěch Razima ze společnosti Kverulant, která na billboardovou lobby dlouhodobě upozorňuje.

Dodal, že Česko má nyní slušnou šanci dostat se z hlediska bezpečnosti na silnicích do západní Evropy, tak by se politici neměli snažit tomu bránit.