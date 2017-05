Právu to potvrdil jak předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, tak Benešová. „Pod žádostí máme zatím necelé tři desítky podpisů,“ uvedl Kováčik s tím, že kromě Benešové jde zatím jen o podpisy komunistických poslanců, jichž je třiatřicet.

Ke svolání mimořádné schůze přitom potřebují navrhovatelé padesát podpisů, pro případné vyslovení nedůvěry vládě pak 101 hlasů. „Podepsala jsem, protože si myslím, že je to agónie, která se zbytečně protahuje. Tato vláda již nemá šanci nic vyřešit. Jen se nesnášejí a dělají si skrčky,“ řekla Právu Benešová, která patří ke kritikům poměrů v soc. dem., přičemž má blízko k prezidentu Miloši Zemanovi.

Jak dodala, bylo to její osobní rozhodnutí, o kterém nikoho neinformovala. „Já jsem nestraník, takže postupuji podle svého vědomí a svědomí,“ zdůraznila.

Pokud by se nepodařilo sehnat 101 hlasů pro vyslovení nedůvěry vládě, pak by Benešová podpořila případně i usnesení, kterým by se Sněmovna sama rozpustila. K tomuto aktu je ale třeba 120 hlasů. „Je to agónie k nekoukání. Už se nemohu dívat ani na televizi. Pokud by nedůvěra nebyla schválena, tak bych byla pro předčasné volby. Myslím, že by se to ještě stihnout dalo. Já se klidně rozpustím, mně je to jedno. Já na mandátu nelpím,“ dodala Benešová.

Předčasné volby?

Poslankyně už před časem oznámila, že svou politickou kariéru končí a nebude se ucházet o znovuzvolení do Sněmovny. Ústecká organizace soc. dem. ji totiž nezařadila na kandidátku, což Benešová přičítá tomu, že je považována za „potížistku“. [celá zpráva]

„Preferujeme rovněž předčasné volby, ale protože pro ně zatím není dostatek hlasů, chceme vládě vyslovit nedůvěru, jelikož už stejně nedokáže kvůli sporům řádně vládnout,“ dodal Kováčik.

K ukončení agónie formou dřívějších voleb se hlásí vedle komunistů ODS a TOP 09. Lidovci a babišovci je odmítají, soc. dem. takový krok nepreferuje, i když ho zcela nevylučuje. Její zástupci už sondují, nakdy by mohl prezident Miloš Zeman předčasné volby vypsat.

Podle šéfa Sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD) by to mohlo být 14. července. To ale strany odmítají, protože by to padlo do letních prázdnin, což by mohlo ovlivnit účast voličů, a také by se tím pádem i příští sněmovní volby stále posouvaly dopředu. ODS žádá termín na začátku září. [celá zpráva] Oficiálně už jsou volby vyhlášeny na 20. a 21. října.