Vy jste si dnes stěžovala, že s vámi premiér Bohuslav Sobotka téměř nemluví, on ale tvrdí, že s vámi jednal několikrát během vaší působnosti na postu náměstkyně. Máte pocit, že bylo dnes ještě potřeba, abyste se scházeli?

Velí mi to primární slušnost. Domnívala jsem se, že dostanu šanci vysvětlit věci, které jsou mi vytýkány. Proto jsem se vlastně až do dnešního dne vůbec nevyjadřovala ke své nominaci. Čekala jsem, že proběhne rozhovor s panem premiérem. Já jsem s ním nikdy tváří v tvář nemluvila. Pokud jsme se viděli, tak to bylo buď na jednání koaliční rady, anebo na vládě. Chodila jsem vysvětlovat odborné problémy. Jinak jsme spolu nikdy nemluvili.

On o vás tvrdí že jste prodloužená ruka Andreje Babiše. Přece jenom už spolu pracujete rok a půl...

Jsou to běžné pracovní vztahy. Jsem 27 let státní úředník. Můj život je naprosto transparentní a já jsem se přihlásila v říjnu roku 2015 do výběrového řízení na náměstka pro daně a cla, v listopadu bylo výběrové řízení a v prosinci vlastně byla uzavřena písemná dohoda mezi státním tajemníkem a ministrem, na výběru, tak jak říká zákon o státní službě, na výběru nejvhodnějšího uchazeče a byla jsem k 1.1.2016 jmenována. My jsme se před tím s Andrejem Babišem potkali poprvé někdy na podzim, na nějaké pracovní schůzce, kde se projednávaly problémy spojené s finanční správou. Jinak jsme se v podstatě vůbec neznali.

Video

Alena Schillerová o napojení rodiny na hnutí ANO

Také jste dnes uvedla, že nemáte žádné politické ambice, přitom vaše rodina je poměrně úzce napojená na hnutí ANO. Vaše dcera Petra Rusňáková, je brněnskou radní pro cestovní ruch za ANO. Její manžel David Rusňák, je potom členem hnutí ANO a společně oba dva darovali hnutí ANO 200 tisíc korun před volbami...

Má dcera je dospělá žena a je to její věc, jakou cestou se rozhodne jít. Co se týče manžela mé dcery, že on věnoval určitý sponzorský dar v roce 2014 hnutí ANO, jsem se dozvěděla z médií. Teď o víkendu jsem se ho na to ptala, protože to jsou pro mě nové informace. On mi to potvrdil, vysvětloval to tak údajně už i do médií, že chtěl změnu v Brně a chtěl pomoci hnutí ANO.

Říkala jste, že vazby na hnutí ANO nemáte, přitom 2. května vás pozvali do průhonické Sokolovny na setkání vedení hnutí ANO, kde se jednalo o dalším postupu po ohlášení demise vlády. Jak si vysvětlujete, že pozvali i vás?

Pozval mě tam pan ministr na pravidelnou pracovní schůzku, protože jsem byla před tím několik dní služebně v zahraničí a měli jsme řadu věcí, které bylo potřeba dořešit. A on mi říká: přijeďte, probereme ta témata. Shodou okolností se to potkalo s touto schůzkou, já vím, že je to těžko vysvětlitelné, ale bylo to tak. Jednání o dalším vývoji a řešení vládní krize jsem se neúčastnila. Já jsem si skutečně tam přijela vyřešit svoje věci a zase jsem odjela.

Ale už když jste tam přicházela, tak jste přes prosklenou Sokolovnu viděla, že tam sedí ostatní ministři z ANO a že tam jsou média.

Bohužel, byla to shoda náhod, která samozřejmě vedla ke spekulacím.

Video

Alena Schillerová o setkání s vedením hnutí ANO v průhonické Sokolovně

Ještě jedno vaše vystoupení bylo pod vlajkou hnutí ANO, a to bylo loni v lednu ve Sněmovně, když jste vystoupila na stranické tiskové konferenci k DPH u dětských plen. Proč jste na té tiskové konferenci vystoupila?

Byla jsem měsíc ve funkci a ministr mě požádal, abych se účastnila a případně novinářům vysvětlila z odborného hlediska, zda může být DPH u dětských plen sníženo. Samozřejmě jsem za to stržila kritiku a bylo to předmětem určitých debat. Státní tajemník mi tehdy dával stanovisko, že jsem ve finále nic neporušila, pokud jsem se skutečně vyjadřovala striktně k odborným tématům. Nicméně od té doby jsem si na to dávala velmi pozor a účastnila jsem se vždycky tiskových konferencí organizovaných ministerstvem financí.

Premiér Sobotka vám vyčítá, že resort pod vaším vedením by dál obstruoval vyšetřování společností Andreje Babiše ve svěřenském fondu. Vy naopak tvrdíte, že finanční správa konala už dříve, než na to začal upozorňovat rozpočtový výbor. Máte pro to nějaké důkazy?

Samozřejmě, že mám šanci to dokázat. Chtěla bych ubezpečit veřejnost, že finanční správa kontroluje všech 1519 daňových subjektů, kde existuje byť podezření, že emitovaly korunové dluhopisy. 417 případů je jasných, jsou elektronicky zaknihované a ten zbytek byl dovozován z účetních závěrek, z daňových přiznání a tam se bude prověřovat každý jednotlivý případ, jak to bylo či nebylo. To znamená všechny případy se prověřují pod heslem padni komu padni. Problém je, že finanční správa nemůže sdělit žádné konkrétní informace.

Mně se jedná o tu výtku, že finanční správa nekonala v době, kdy na to začal upozorňovat rozpočtový výbor, média a politici. Můžete nějak dokázat, že finanční správa konala už před tím?

Samozřejmě, máme určité statistiky, které finanční správa předložila vládě, ze kterých je vidět, že se provádí kontroly. Jsou tam uvedeny od roku 2013 konkrétní počty. Je jasné, že nárůst se projevil až nyní. Protože je také potřeba si uvědomit, jak tehdejší politické reprezentace interpretovaly korunové dluhopisy. Byly interpretovány z nejvyšších míst ministerstva financí tak, že vlastně se nejedná o žádný daňový problém. Finanční správa tedy kontrolovala dluhopisy i v letech 2014 a 2015, ale v podstatně v menším měřítku, protože tu nebyl takový tlak. Nebylo to hodnoceno jako podezření z nějaké daňové optimalizace. Počet případů narostl logicky v tomto období.

Dovedete si představit, že by premiér vedl resort financí až do voleb? Protože to je jedna z variant, která přichází v úvahu.

Domnívám se, že funkce ministra financí je velmi náročná, což určitě pan premiér ví, protože tu funkci v minulosti vykonával. Je nutné rychle sestavit státní rozpočet. Už do konce května se musí dát první návrh, pracovat na dalších velkých projektech, takže se mi to jeví, ale nechci to vůbec hodnotit, jako velmi komplikované řídit tak náročný resort spolu s premiérským křeslem.