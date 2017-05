O jménu Babišova nástupce jednaly v průběhu víkendu špičky ČSSD a hnutí ANO. To nabídlo Schillerovou jako rychlé řešení vládní krize, tedy možnost pro prezidenta Miloše Zemana odvolat Babiše bez porušení koaliční smlouvy. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) sdělí svůj názor až v průběhu pondělního rána před jednáním kabinetu na schůzi koalice.

Nicméně vedení sociální demokracie již v pátek vyjádřilo pochyby ohledně Schillerové. Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek naznačil, že by Schillerová mohla blokovat vyšetřování finanční správy, a proto podle něj není vhodnou variantou.

Podobně smýšlí i předseda pražské ČSSD Ludvík. „V tuto chvíli je to pokračování stejného systému jinými prostředky, takže nevím,” uvedl Ludvík. Dodal, že se svým finálním stanoviskem počká po jednání koaliční rady.

Alena Schillerová

Jurečka: KDU-ČSL kádrovat nebude

Lidovci se rozhodli návrh hnutí ANO respektovat. „Nechám to na vedení KDU-ČSL, ale pokud jsem dobře informovaný, tak pro nás by to žádný zásadní problém být neměl,” odpověděl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) na otázku, jaký je jeho postoj k náměstkyni Schillerové. Věří ale, že hnutí ANO má pro případ neúspěchu připravenou nějakou záložní variantu.

„Ještě si počkám, jak proběhne diskuse a jaké konkrétní výhrady k tomu sdělí premiér, jestli ty výhrady budou závažné, tak se o tom případně poradím. Ale říkám, že jsme nikdy nekádrovali stran našich koaličních partnerů, jaké návrhy na obsazení předložili,” uvedl místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marian Jurečka.