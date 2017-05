Už třicet čtyři senátorů se rozhodlo podat návrh na žalobu na prezidenta republiky, pokud do týdne neodvolá vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Souhlasíte s touto iniciativou?

Souhlasím. Ten týden, vymezení té doby, mi připadá příliš rigorózní, nebo spíš příliš přísné. Může to přijít o den dříve nebo o den později, ale spíš záleží na okolnostech, kdy je naprosto zřejmé, že prezident si s tím hraje, mazlí se s takovými věcmi a otálí. Pak si myslím, že je dobré to podat, ať už to bude týden, nebo šest dní. Ale objektivně, když bude pryč, tak to asi není vhodné. Nicméně ústava říká jasně, že by to mělo být bez zbytečného odkladu.

On se vrací z Číny 18. května, tak za ten týden se to asi ani nestihne, protože přijede o pár dní po termínu. Tak neměla by tam být tolerance několika dní, aby to mohl udělat po návratu z Číny?

To by se asi dalo tolerovat, ale tam nejde o ty dny. Ale jde spíš o okolnosti, které k tomu vedou. Protože evidentně je to otálení, tak pak je potřeba tu žalobu podat.

V pátek třetina senátorů sepsala výzvu prezidentovi. Stihl jste se pod ni podepsat?

Nestihl.

Takže to plánujete udělat v následujících dnech?

Ano.

Video

Jiří Čunek o vládní krizi, kterou považuje za politickou hru.



Vaše strana na svých stránkách uvedla, že ústava by měla být více než koaliční smlouva. Nicméně z koaliční smlouvy, respektive z její výpovědi se stal pro vládní strany jakýsi horký brambor. Zatímco hnutí ANO chce, aby ČSSD vypovědělo koaliční smlouvu, tak sociální demokracie to nechce a chce, aby tak učinilo hnutí ANO. Tak neměli by do toho hodit vidle lidovci?

Teď mě nenapadá jediný důvod, proč by to lidovci měli dělat.

Protože je tu vládní krize, protože prezident podmínil odvolání ministra financí vypovězením koaliční smlouvy, tak to jsou pro mě dva relevantní důvody, aby se ukončilo to trápení veřejnosti.

Je potřeba se na to podívat reálně. Je to všechno jenom politická hra. Nic z toho, co se tu teď děje, nemá nic společného s morálkou nebo s tím, že někdo je víc morální nebo méně, protože ti největší darebáci nejvíce křičí a nejvíce poukazují na morálku. Jsem tedy přesvědčen, že pan premiér jako staronový předseda sociální demokracie se domníval, že jejich preference porostou, ale ony buď stagnují, nebo šly dolů. ČSSD musela něco udělat, tak vymyslel způsob, který nebyl úplně dobrý, tedy podat demisi. Když viděl, jak zareagoval pan prezident, což pochopitelně měl předpokládat, protože prezident se netají svými antipatiemi k premiérovi a demisi premiéra chápe jako hračku, kterou dostal a může si s ní hrát. To později pochopil premiér, stáhl to a udělal to jinak. Babiš podle mě je úplně stejný jako před těmi dvěma nebo třemi lety, jenom nebylo před volbami.

Jako senátor všechny tyto věci vnímám a domnívám se, že odvolání ministra není na zkoumání, tedy proč to udělal a jak. Premiér zkrátka udělal ten krok, že navrhl odvolání ministra, a prezident to má podle ústavy provést. Je lhostejno, jestli ty důvody jsou dobré, správné či jiné. Protože ústava mluví jasně a tu musíme chránit. Pak je tu ještě další věc, a to je koaliční smlouva, jistě pan premiér měl aspoň udělat jeden nebo dva pokusy o tom, že při koaličních jednáních měl navrhnout to, aby Babiš odstoupil, aby se pokusil naplnit koaliční smlouvu.

Je to politická hra o to, kdo bude mít více hlasů v podzimních volbách. Nemám tedy pocit, že by lidovci měli přilévat olej do ohně.

Říkal jste, že máte s Andrejem Babišem dobré vztahy, a společně s ČSSD byl tři roky ve vládě. Ale v poslední době na Babiše vyplouvají různé kauzy, ať už jde o korunové dluhopisy, nebo nahrávky. To všechno je podle vás tedy kampaň sociální demokracie?

Nevím, jestli tohle všechno je součást předvolební kampaně sociální demokracie. Zmiňoval jsem se pouze o tom odstupování premiéra a posléze odvolání. To všechno si myslím, že pomohlo premiérovi upoutat na sebe a sociální demokracii pozornost. Jestli to bude ku prospěchu, nebo proti, to nevím, ale v každém případě on to tak vyhodnotil, tak to tak udělali. Zcela určitě to ale nesouvisí s morálkou nebo se zákonností. Protože bylo Čapí hnízdo a nic se nestalo. Poté byly dluhopisy a tam se taky nic nestalo.

Ty pořád přetrvávají. Ministr financí je sice vysvětlil, ale premiérovi a sociální demokracii to nestačilo.

To tvrdit mohou. Ale kdyby to bylo před rokem, tak by se nic nestalo také. Ale protože se blíží volby, tak něco tvrdit musí. Jisté je, že je třeba prověřit, jestli tu daňovou optimalizaci udělal podle zákona, nebo ne. Téměř všechny firmy používají ekonomy, auditory nebo daňové poradce. A platí je velice dobře za to, že budou daňově optimalizovat jejich firmy. Nebavím se tu o trestných činech, ale tito lidé by měli v rámci zákonů udělat všechno pro to, aby platili co nejméně státu, aby danili co nejméně státu. Jestli existoval nějaký zákon a v té době byl Babiš podnikatelem, tak jestli mu někdo poradil, že podle zákona je tento krok dobrou daňovou optimalizací, a on to udělal, tak je potřeba prověřit, jestli ten krok byl v souladu se zákonem a jestli ho překročil, nebo ne. Jestli v té době ministrem nebyl a on ten zákon nepřekročil, tak s tím stejně nic nenaděláte.

Někdo sice říká, že Andrej Babiš morálně pochybil, ale pohříchu je to tak, že většinou to říkají ti, co mají sami máslo na hlavě.

Pokud jde o nahrávky, neměl je Andrej Babiš okomentovat v den, kdy se objevily, případně neměl z nich vyvodit nějakou zodpovědnost?

Samozřejmě že je to chyba. Je chyba, aby politici takových metod používali, aby používali média k tomu, aby dokázali očernit média nebo jiné lidi. Jsem přesvědčen, že Andrej Babiš, když si toho novináře vyslechl, tak ho měl poslat pryč a neměl s ním v tomto smyslu jednat.

On se při koupi Mafry zapřísahal na zdraví svých dětí, že nebude ovlivňovat obsah médií.

Tak to nevím, proč ji kupoval, a nechci se k tomu vyjadřovat. Na druhé straně jsem přesvědčen, že kdyby si Babiš média nekoupil, tak už by tu nebyl. Protože nezávislá veřejnoprávní média, která ovládají za peníze nás všech někteří lidé z politických stran, ovlivňují veřejnost tak, že by zcela jistě už takové preference Andrej Babiš neměl.

Video

Jiří Čunek o sjezdu KDU-ČSL



Za necelé tři týdny bude sjezd KDU-ČSL. Už jste se rozhodl, jestli budete, nebo nebudete kandidovat na předsedu?

Vždycky jsem odpovídal stejně, a to tak, že jsem na to neodpověděl.

V březnu jste v rozhovoru řekl, že v květnu už budete vědět, zda budete, nebo nebudete kandidovat. A budete konkrétnější.

Květen pořád je a ještě větší část zbývá do jeho konce. Vše začalo tím, že jsem odmítl potvrdit, že nebudu kandidovat. Teď odmítám potvrdit totéž, takže se ode mě ničeho jiného nedočkáte.

Myslíte si, že současný předseda strany Pavel Bělobrádek je ten správný člověk, který by měl vést KDU-ČSL i v nadcházejících volbách?

Dovolím si se nevyjádřit. Do sjezdu je blízko a mé vyjádření teď před sjezdem by asi nebylo správné. Na sjezdu o tom, kdo bude vést KDU-ČSL, bude rozhodovat více než 300 lidí.

Vy jste Pavlu Bělobrádkovi vyčítal, že spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí nedostatečně vysvětluje lidovecké základně. Teď začal hodně telefonovat a objíždět regiony, aby to lidem vysvětlil. Máte pocit, že spolupráce s hnutím Starostové a nezávislí má šance na úspěch? Teď se o tom bude hlasovat. Jak čekáte, že to dopadne?

Pavel Bělobrádek začal více komunikovat, teď mu v tom zabránila vládní roztržka. Možná je to spíš vládní přeprška, takže se tomu bohužel musí věnovat. Slova kritiky jsem vznesl proto, aby se to spravilo. A on to skutečně začal dělat, takže z toho mám radost, že tu práci skutečně začal odvádět.

Teď se bude hlasovat o té koalici, takže jak čekáte, že to dopadne?

Vždycky jsem se pro tu koalici vyjádřil, jenom se musí sledovat, jak se ten nápad provede. Několikrát jsem uvedl známé rčení, že když dva dělají totéž, není to totéž. Je potřeba si být vědom, že to spojení nám skutečně přinese výsledek a užitek jenom tehdy, když to pořádně odpracujeme a správně dokážeme vysvětlit voličům, které můžeme získat. Já jsem tohle vždycky tvrdil a také jsem vždycky byl pro toto spojení.

Vy tedy věříte, že koalice má šanci na úspěch, že lidovci společně se STAN získají těch deset procent?

Kdybych věřil jenom tomuto a mluvil o deseti procentech, tak bych to nedělal. Já věřím, že ten potenciál je někde kolem patnácti procent.