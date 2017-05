Premiér Sobotka oznámil, že by mohl na prezidenta Zemana podat kompetenční žalobu, pokud se bude zdráhat odvolat Andreje Babiše. Podle něj je to lepší než ústavní žaloba podaná parlamentem. Jaký na to máte názor?

Mně přijde ústavní žaloba přímočařejší. Toto není typický kompetenční spor. Je jasné, že kompetenci má prezident, a jde pouze o výklad, jak ji vykonávat, tedy že musí vyhovět návrhu premiéra.

U kompetenční žaloby je nejisté, jak by se k tomu vlastně Ústavní soud postavil, byť se domnívám, že by jí spíš vyhověl a vyhovět měl. Premiér to může samozřejmě zkusit, ale je to mírnější prostředek, ústavní žaloba by byla důslednější.

Já věřím, že pan prezident nakonec Ústavu dodrží, ale pokud by se ukázalo, že by odepřel vyhovět návrhu premiéra, nebo pokud by to neúměrně dlouho zdržoval, pak by bylo důsledné konstatovat opravdu hrubé porušení Ústavy. Zvláště proto, že by ji zasáhl na citlivém místě, a to je odpovědnost premiéra za vládu.

Vláda ale není odpovědná prezidentovi. Z tohoto důvodu by byla důslednější ústavní žaloba, protože kompetenční žaloba řeší pouze otázku, na kterou známe odpověď. Článek 74 Ústavy je jasný (prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády).

Co je podle vás neúměrně dlouho, jsou to týdny, nebo měsíce?

To by byly už týdny.

Někteří politici, senátory nevyjímaje, poukazovali na to, že mluvit o ústavní žalobě je zatím předčasné. Odvolání ministrů oddalovali i Václav Klaus a Václav Havel.

Myslím, že přednost mají politické prostředky. Je dobře, že je na pana prezidenta vykonáván tlak, a zatím to opravdu tak dlouho netrvá.

Problematické jsou spíše některé výroky prezidenta a jeho mluvčího, které směřují k tomu, že je skutečně připraven Ústavu porušit. Zatím je ale přesvědčivá úvaha senátorů, že to doposud nedosahuje intenzity hrubého porušení.

Jaké výroky máte konkrétně na mysli?

Zaznamenal jsem výrok, že prezident Andreje Babiše neodvolá, dokud nebude vypovězena koaliční smlouva. Na takovouto podmínku to ale není možné vázat, koaliční smlouva nemá právní význam.