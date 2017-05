„Nejlepší by bylo, aby se uvolnily resorty ministerstva financí a spravedlnosti, aby tam nesedělo ANO. Aby bylo jasné, že tam není nikdo, kdo může ovlivňovat vyšetřování finanční správy a úniků informací od policie,“ řekl Právu zdroj blízký vedení KDU-ČSL.

K myšlence prý lidovce vede zejména „zuřivá snaha“ ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše svůj resort v žádném případě nepustit jiné politické straně.

ČSSD a KDU-ČSL by pak prý mohla dovládnout v menšinovém kabinetě. Plán má však háček – a to postoj prezidenta Miloše Zemana. Ten nechce odvolat na návrh premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) ani ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše.

„Těžko předpokládat, že by nezdržoval odvolání ostatních ministrů nebo přijetí jejich demisí,“ míní zdroj Práva.

V soc. dem. se už proto ozývají i hlasy žádající krizi ukončit definitivně. „Sám za sebe bych byl pro brzké rozpuštění Sněmovny a co nejrychlejší předčasné volby – ideálně do konce června. Na to ovšem musí být politická dohoda většiny politických klubů. K takové dohodě ale nejspíš nedojde,“ řekl Právu ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD).

Náměstkyně ve hře

Pro co nejrychlejší volby se už dřív vyslovili komunisté, ODS a také TOP 09. Lidovci jsou však proti. „Není k tomu důvod. Myslím, že jsme se vyjádřili jasně a na dnešním koaličním jednání se řeklo, že nikdo vládu neopouští, nikdo nevypovídá koaliční smlouvu, je tady návrh na odvolání ministra financí a očekává se návrh kandidáta hnutí ANO na tento post,“ shrnul včera pro Právo šéf klubu poslanců KDU-ČSL Jiří Mihola.

Dvouhodinové jednání koaličních špiček neposunulo vývoj vládní krize takřka nikam. „To nebyla schůzka, která by měla znamenat rozpad. Byly tam prostě sporné věci, to se stává. Byl tam občas i zvýšený hlas, ale to prostě patří do politiky. Schůzka nepřekročila mez, že bychom už nebyli schopni jednat,“ okomentoval situaci místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

To, že bylo jednání vyhrocené, přiznal i první místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec. „Andrej Babiš se naučil novou pomůcku. Když se mu něco nelíbí, tak se to snaží překřičet a neposlouchat. To jsme zažili i dnes,“ řekl. Nevyloučil, že by se koalice mohla rozpadnout, musela by ale k tomu vést standardní cesta. K vypovězení koaliční smlouvy zatím důvod nevidí.

„Dohodli jsme se na tom, že kolegové z ANO vládu opustit nechtějí. Jak to nakonec dopadne? To bych nerad predikoval. Jsme na začátku cesty. Tato politická šarvátka by měla rychle skončit,“ dodal ministr vnitra.

Průběh celé schůzky popsal novinářům vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek. „Výsledkem je to, že žádná strana nechce vypovědět koaliční smlouvu,“ uvedl.

Dodal, že ANO sociální demokraty vyzvalo, ať smlouvu vypoví, Sobotka to však odmítl s tím, že k tomu nevidí důvod. „A jestli chtějí oni, ať si ji vypoví,“ řekl podle Bělobrádka Sobotka. Ten prý také vyzval ANO, aby písemně sdělilo jméno případného Babišova nástupce.

Tím by měla být podle prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka náměstkyně na ministerstvu financí Alena Schillerová.

Alena Schillerová (na snímku z 26. ledna)

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

„My v tuto chvíli diskutujeme o nějakých návrzích. Je pravda, že tam (na jednání koalice) zaznělo jméno paní náměstkyně Schillerové jako odborníka, který vlastně třicet let pracuje ve finanční správě,“ řekl ČT.

Na to Chovanec opáčil, že čekají na oficiální návrh hnutí ANO premiérovi. Sobotka má podmínku, aby šlo o odborníka bez vazby na Agrofert.

Podle informací Práva na funkci prvního vicepremiéra bude za Babiše aspirovat ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec.