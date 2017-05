Policii a státní zastupitelství teď bude zajímat hlavně to, kdo detaily z výslechu jednoho ze svědků v rozsáhlé kauze spojené s vynášením informací z bezpečnostních složek přímo vynesl, ale posuzovat se bude i role obou aktérů třaskavé nahrávky.

„Mám informaci, že příslušné kontrolní orgány v rámci policie jako v jiných obdobných věcech standardně zahájily šetření. To by mělo dospět k závěru, zda se vůbec jedná o dokument, který souvisí s touto trestní věcí. A pokud ano, zda ten dokument směřoval k těm osobám, které s ním disponovaly, ze strany policie, anebo jiných civilních osob stojících vně,“ řekla Právu pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

„Ke spisovému materiálu má přístup obhajoba a obvinění. To znamená, že i ke všem písemnostem, které se dotýkají věci,“ vysvětlila.

Kromě policie se do celé věci podle informací Práva „obula“ i Generální inspekce bezpečnostních sborů, která má ze zákona na starosti vyšetřování trestné činnosti policistů. Její mluvčí Radka Sandorová se však k tomu v úterý odmítla jakkoli vyjádřit.

Babiš na úterní tiskové konferenci odmítl, že by dostal živý policejní spis. Zopakoval, že nahrávky jsou podle něj kampaní připravenou jeho politickými oponenty a důrazně se ohradil proti podezření, že by spáchal trestný čin. „Naši koaliční partneři jdou tak daleko, že mluví o trestném činu,“ řekl novinářům Babiš. „Žádný živý spis jsem nikdy nedostal, já to zásadně odmítám, je to sprosťárna, je to skandál,“ dodal.

Také novinář Přibil se v úterý krátce vyjádřil pro Seznam Zprávy. V krátké SMS zprávě napsal, že poslední nahrávka je „totálně sestříhaná, úplně mimo kontext a už dost staršího data“.

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová

FOTO: Petr Horník, Právo

Pro důsledné vyšetřování se v úterý vyslovil ministr vnitra za ČSSD a jeden z největších Babišových oponentů ve vládě Milan Chovanec. „Já doufám, že státní zástupci a policie konají. Za prvé to musel někdo vynést, a ten novinář to tam říká explicitně, že to byl někdo od ÚOOZ (dnes už bývalý Útvar pro odhalování organizovaného zločinu – pozn. red.),“ řekl v úterý novinářům Chovanec. Odpovědné policisty je podle něj nutné najít a postavit před soud.

Chovanec: Přísahal na zdraví svých dětí

Šéf resortu vnitra zároveň upozornil, že Babiš opakovaně o svém možném působení na redaktory jím donedávna vlastněného vydavatelství Mafra lhal.„Pokud někdo přísahá na zdraví svých dětí, že nebude ovlivňovat noviny, a pak je ovlivňuje, já moc nevím, co si spolu máme ještě říct,“ uvedl.

Šéf hnutí ANO na zveřejněných nahrávkách od novináře přebírá dokumenty pocházející z policejního vyšetřování kauzy Bereta (paradoxně v ní jde o obchodování s informacemi z vyšetřování – pozn. red.) a zároveň s redaktorem probírá vhodné načasování jejich medializace.

Chovanec v této souvislosti před jednáním užšího vedení ČSSD řekl, že kdo se probírá živými kauzami, porušuje zákon.

Ministr vnitra a první místopředseda ČSSD Milan Chovanec odchází ve středu 3. května 2017 ze schůzky s prezidentem Milošem Zemanem.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Tento výklad ale Právem oslovení odborníci zpochybnili s tím, že samotné čtení citlivých spisů trestné být nemůže. „Je to hloupost, ale hloupost není trestná,“ řekl například právník Jaroslav Ortman. Podle něj by před soudem neobstála ani konstrukce, podle které se mohl Babiš dopustit trestného činu tím, že možný únik informací z vyšetřovacího spisu ihned neohlásil policii. „To už je trochu přitažené za vlasy,“ poznamenal Ortman.

Podobně se o možné trestnosti Babišova chování vyjádřil i advokát Tomáš Gřivna.

Problém spíše pro redaktora

Ten ale zároveň upozornil na to, že posuzování rolí obou aktérů nahrávky by mohlo být nepříjemné spíše pro Přibila, který dokumenty Babišovi přinesl a který by se mohl provinit účastenstvím na původním úniku informací.

„Pokud totiž například policista vytáhne něco ze spisu a pustí to dál, tak se mohl dopustit zneužití pravomoci úřední osoby nebo neoprávněného nakládání s osobními údaji. A pokud minimálně ten jeden člověk toho policistu k vynášení informací naváděl, mohl by být viněn například za návod,“ vysvětlil Gřivna. Problematické by pak mohlo jednání zmíněné dvojice být v případě, že byl příslušný dokument vedený v režimu utajení.

Nahrávka zřejmě z letošního února

Ani samotný protokol, který Přibil Babišovi přinesl, přitom není bez zajímavých souvislostí. Obsahoval totiž přepis výslechu bývalého náměstka generální inspekce Dušana Brunclíka, který v kauze Bereta vypovídal zejména o okolnostech svého odvolání.

Přibil Babiše informuje, že případné zveřejnění by mohlo diskreditovat ČSSD a také ODS. Ministr financí pak novináře instruuje, že zveřejnění by si nechal před sjezd sociálních demokratů. Ten se konal letos v březnu a samotný hovor obou mužů musel podle všeho proběhnout v zimě.

Brunclík byl totiž podle důvěryhodného zdroje Práva vyslýchán v kauze Bereta jen jednou, a to letos 8. února. Nahrávka tak nemůže být starší než tento termín, zároveň ale zřejmě ani o moc mladší.

Vzhledem k tomu, že Babiš by podle zachyceného hovoru s Přibilem medializaci „nechal“ až před sněm, musel tedy mít Přibil protokol o výslechu k dispozici jen krátce poté, co Brunclík u vyšetřovatelů vypovídal.

Jako informační zdroje přitom sám Přibil na nahrávce označil policisty nebo bývalé policisty. Brunclík kvůli možnému úniku svého výslechu podal v úterý trestní oznámení.