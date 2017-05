Incident, o kterém ministr zahraničí hovořil, se měl odehrát před několika dny, tedy v době, kdy se v médiích začalo spekulovat o Babišově odvolání. Tehdy šel prý Zaorálek na schůzku s Babišem, aby se společně domluvili na financování některých projektů. Babiš ale během setkání zvedl noviny, kde stálo, že ho chce Sobotka odvolat. Zaorálka se pak měl zeptat, proč by se měli vůbec o něčem bavit, když ho chtějí dostat z funkce.

Následně podle Zaorálka Babiš řekl: „Odvolejte mě a já vám ukážu, co umějí moje média!” Podle ministra zahraničí by bylo možné dohledat datum a čas schůzky. Nicméně Babišova výhrůžka prý padla pouze mezi nimi dvěma, takže je to tvrzení proti tvrzení.

Babiš při Zaorálkových slovech viditělně zbrunátněl a ze své ministerské židle za řečnickým pultíkem ministrovi zahraničí do zad volal, že je to lež. Zaorálek na to odvětil, že poslanci, kteří ho znají, sami vyhodnotí, zda lže, nebo ne. Za svým tvrzením stojí: „Já mám výborný sluch a vím přesně, jak ta věta zněla.”