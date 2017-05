Na poslední nahrávce mluví s bývalým novinářem MF Dnes Markem Přibilem, který mu údajně přinesl živý spis z kauzy Beretta. Babiš na nahrávce radí Přibilovi, aby články načasoval před sjezd ČSSD, a mluví také o tom, že mu bývalý šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta vzkázal, že chce být policejním prezidentem. K samotnému obsahu nahrávek se ministr odmítl vyjádřit, podle něj jsou zmanipulované.

„Žádný živý spis jsem nikdy nedostal, to zásadně odmítám. Je to sprosťárna, je to skandální,“ uvedl Babiš, který podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Mám už delší dobu pocit, že jsem sledován. Je podezření, že ministr vnitra Milan Chovanec zneužívá ÚZSI (civilní rozvědku), ke které má blízko nějaká agentura,“ řekl Babiš. Ministr vnitra už dříve důrazně odmítl, že by rozvědku zneužíval.

Ve funkci prý nepochybil



„Slýchám už měsíce, že budu zadržen, že mě vezmou do předběžné vazby, že budu stíhán, že půjdu do vězení. Naši političtí soupeři si to přejí,“ prohlásil také Babiš. „Je to hon, spiknutí, likvidace mé osoby spojená s tradičními politickými stranami. Je to moje poprava v přímém přenosu,“ řekl.

„Musím zásadně odmítnout, že bych ve funkci pochybil. Od začátku ledna na mě probíhá kontinuální kampaň. Nejdřív dluhopisy, teď se objevují sestříhané nahrávky, pravděpodobně od člověka, který byl na mě nasazen. Je to hlavně zájem ČSSD. Jsou to praktiky, které se používaly v padesátých letech,“ řekl Babiš po jednání předsednictva ANO.

Premiér nekomunikuje

ČSSD, ANO a KDU-ČSL čeká ve středu koaliční rada, ve stejný den je naplánovaná mimořádná schůze Sněmovny, která bude řešit Babišovy nahrávky. ANO jde podle Babiše na schůzi s tím, aby se dozvědělo, zda platí koaliční smlouva. Hnutí je přesvědčeno, že premiér Sobotka ji porušil.

„Uznávám, že ústava je víc než koaliční smlouva. Ale pak má pan premiér říct na začátku, že si bude dělat, co chce, a nebude koaliční smlouvu respektovat. Toto je její flagrantní porušení,“ uvedl Babiš.

Podle prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka by premiér měl takový krok, jako je odvolání koaličního ministra, vždy předem projednat s příslušným předsedou. „Pan premiér tento návrh podal bez projednání. Přitom díky této smlouvě je Bohuslav Sobotka premiérem,“ poznamenal Faltýnek.

Podle Babiše je ANO připraveno jednat o nové koaliční dohodě. „Premiér mě ale nikdy neoslovil, nekomunikuje se mnou. Všechno probíhá přes média,“ postěžoval si vicepremiér.