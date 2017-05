„Vážený pane prezidente, přeji Vám pevné zdraví a hodně štěstí a úspěchů ve Vaší zodpovědné funkci," napsal Zeman v telegramu. ”Pevně věřím, že se nám podaří nalézt příležitost k osobnímu setkání, a že tak budeme moci ze svých funkcí přispět k dalšímu prohloubení a rozvoji tradičního přátelství mezi našimi zeměmi," doplnil.

Emmanuel Macron při oslavách svého vítězství

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

Radost nad vítězstvím Macrona v pondělí vyjádřil při pietním aktu na pražském Vítkově předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD): „Je to člověk, který je sice mladý, ale je čitelný. Víme, že je velkým zastáncem evropské integrace. Teď půjde o to, aby respektoval stanoviska jednotlivých vlád a zemí a přispíval k tomu, abychom v Evropě hledali konsenzus. Jak říkám, mám z toho radost, protože ta druhá varianta, ta by byla špatná."

Volební vítězství Macrona kladně komentovali i další čeští politici. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vyjádřil radost, že se voliči rozhodli pro Francii, která bude hrdou a silnou součástí Evropské unie. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) zvolení Macrona vítá, protože jako prezident chce, aby Francie hrála silnou a konstruktivní roli v EU, což je v současné době důležité.[celá zpráva]

Ovčáček se k Macronovi vyjadřoval kriticky



Mluvčí prezidenta Ovčáček se po prvním kole francouzských voleb vyjadřoval k Macronovi kriticky. „Tváří se to jako liberál a chová se to jako parodie na Napoleona," uvedl k Macronovi 30. dubna na twitteru.

Mluvčí Miloše Zemana Jiří Ovčáček

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nadšené ohlasy světových politiků začal Emmanuel Macron přijímat hned po zveřejnění prvních odhadů výsledků nedělního druhého kola prezidentských voleb ve Francii, podle kterých přesvědčivě porazil Marine Le Penovou. [celá zpráva]

Jako jedna z prvních přišla gratulace od německé kancléřky Angely Merkelové, které Macron následně po telefonu sdělil, že brzy zavítá do Berlína.