Přibil Babišovi dokonce na schůzce předává části okopírovaného spisu Beretta, který začal vyšetřovat protimafiánský útvar, ale nyní spadá pod Národní centrálu proti organizovanému zločinu. Jsou to například výslechy jednotlivých lidí. „Tohlencto se týká Brunclíka,” uvedl za šustění papírů Přibil s tím, že je to výslech bývalého náměstka Generální inspekce bezpečnostních sborů Dušana Brunclíka.

Nahrávku Babiše, kde probírá policejní spis, si můžete poslechnout zde.

Přibil také Babišovi slibuje protokol o sledování někdejšího důstojníka Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) Radka Holuba, který se měl prostřednictvím dalšího mezičlánku stýkat s právníkem a blízkým přítelem premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) Radkem Pokorným. „Je to tak citlivá věc, že by sociální demokraty skutečně poškodila,” dodal Přibil s tím, že je to především proti sociální demokracii a proti ODS.

Kompro až na sjezd ČSSD



„Nechal bych to, načasoval bych to načasoval před jejich sněm socanskej a něco před volbama,“ uvedl Babiš. Přibil mu na to odpověděl, že aby deník MF Dnes, kde tehdy pracoval nekritizovali, že je to cílená akce, mohl by to poskytnout i jinde. Zmínil například deník Právo, protože tam kdysi působil.

Proti tomu se ostře vymezil šéfredaktor Práva Zdeněk Porybný. Ten k tomu Novinkám řekl, že zcela vylučuje, že by měl Přibil jakoukoli možnost cokoli protlačit do deníku Právo. „Po jeho odchodu z redakce před pěti lety s ním neměla redakce Práva žádný kontakt. Jeho tvrzení, že by mohl přes někoho protlačit materiály jakéhokoli druhu, považuji za lživé,” dodal.

Bývalý šéf ÚOOZ Robert Šlachta

FOTO: Petr Horník, Právo

Přibil Babišovi tvrdil, že by to mohl dokázat přes Jiřího Bareše, obchodního ředitele společnosti Borgis a.s., která list vydává. Ten ale Novinkám sdělil, že Přibila viděl naposledy před dvěma nebo třemi lety, když se náhodně potkali a zašli spolu na čaj. „Koncem roku mě zval na prezentaci své knihy, ale tam jsem nešel,” dodal Bareš.

Místo pro Šlachtu?



Na záznamu se Babiš s Přibilem baví i o další budoucnosti někdejšího šéfa Útvaru pro odhalování zločinu Roberta Šlachty. Přibilovy zdroje informací od policie by byly rády, kdyby se stal Šlachta ministrem vnitra. „Šlachta mi vzkázal, že by chtěl být policejním prezidentem,“ uzavřel celou věc Babiš.

Kauza Beretta přitom otřásla důvěrou v policii. Při ní byl obviněn někdejší detektiv protikorupční policie Holub, dále bývalý celník Pavel Šíma. Oba měli prostřednictvím bývalého policisty Igora Gáboríka vynášet informace z kauzy Nemocnice na Homolce a z pražského dopravního podniku. Společně s nimi byla obviněná i státní zástupkyně Dagmar Máchová.

Přibila stálo zveřejnění nahrávky místo



Již v minulosti přitom Babiš přiznal, že se s Přibilem sešel. Připustil to poté, co vešla na veřejnost nahrávka schůzky s Přibilem, v níž domlouvá věci na sociální demokracii. Babiš ale tvrdil ale že šlo o provokaci ze strany novináře a že se ho snažil „kopat od sebe”. Přibila v den zveřejnění nahrávky, tedy v úterý 3. května vyhodili z deníku MF Dnes.

Záznamy ze schůzek Babiše přitom na twitteru publikuje anonymní uživatel pod jménem Julius Šuman. Ten již v neděli avizoval, že zveřejní další nahrávku.

Dobře, nedá se nic dělat, je sice neděle, ale když se Andrej Babiš bojí umlčení, jdeme do střižny a necháme ho promluvit. — Julius Šuman (@skupinasuman) 7. května 2017

Babiš přitom až do počátku února vlastnil vydavatelství Mafra a zapřísahal se, že přes něj nebude ovlivňovat obsah svých médií.