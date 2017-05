Pane premiére, v pátek jste otočil a řekl, že demisi nepodáte. Je to definitivní, nebo byste v rámci vyjednávání o udržení koalice byl ještě ochoten rezignovat?

Dneškem je demise ze stolu. K demisi se už vracet nebudu. Nemám pro to žádný důvod. Předpokládám, že vláda dokončí svůj mandát bez toho, aby došlo k rozsáhlejší rekonstrukci vlády.

Tento týden jste udělal názorový kotrmelec. Místo slibované demise jste prezidentovi poslal návrh na odvolání ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše. Nevnesl jste do situace zbytečný zmatek? Neměl jste Babiše odvolat rovnou?

Ne. Je to řešení téhož. Andrej Babiš nevysvětlil podezření (že v minulosti spáchal daňovou optimalizaci - pozn.red.) Poslanecké sněmovně. S tím byla silná nespokojenost, i já jsem byl jeho dopisem Sněmovně zklamán. Sněmovna mě vyzvala, abych jednal. Andrej Babiš odmítl rezignovat, odmítl věc vyřešit standardně, jak měl.

Andrej Babiš přišel do politiky jako politický kazatel, hlásal lepší morálku. Ale v okamžiku, kdy se podle ní měl zachovat, tak absolutně selhal. Já jsem se rozhodl zvolit takové řešení, které by lépe umožnilo pokračování koalice. Návrhem demise vlády jsem otevřel cestu k tomu, aby se mohlo jednat o tom, že v nové vládě nebude Andrej Babiš. Já jsem dal k dispozici i svou funkci a řekl jsem jasně, že netrvám na tom, abych v obnovené vládě byl jako předseda. Byl jsem na to místo připraven nominovat jiného soc. demokrata. Toto řešení, které mohlo být vítězstvím pro všechny, Andrej Babiš odmítl a odmítl ho i prezident. Umožňovalo zachovat si tvář oběma nejsilnějším koaličním stranám. ANO ho hodilo pod stůl a prezident Zeman se vysmál Ústavě a demise tak ztratila smysl. Kdybych na ní trval, tak bych byl odvolán jen já a ministr by ve vládě zůstal. Proto jsem se rozhodl navrhnout druhý postup, demisi jsem odmítl a navrhl jsem odvolat ministra financí.

ANO stojí za svým předsedou Babišem. Může se tedy stát, že pokud Zeman Babiše odvolá, tak hnutí vypoví koaliční smlouvu a z vlády odejde. Má ČSSD strategii, co by pak dělala?

Andrej Babiš může věc vyřešit kdykoliv tím, že rezignuje. Jsem v takovém případě připraven na pozici ministra financí dát nominanta hnutí ANO - samozřejmě to musí být člověk odborně schopný a nesmí být spojen s obchody Agrofertu, abychom se nedostali z deště pod okap. Andrej Babiš mě kritizoval, že chci poškodit dobře fungující vládu, tak pokud ANO nechce poškodit dobře fungující koaliční vládu, tak by z koalice odcházet nemělo. Svolal jsem na příští týden jednání zástupců všech tří koaličních stran. Oceňuji postoj lidovců, kteří podpořili mé dnešní rozhodnutí navrhnout odvolání ministra financí. Takže minimálně dvě koaliční strany, ČSSD a KDU-ČSL, jsou připraveny pokračovat ve vládě a dotáhneme do konce věci, které máme rozdělané.

Při kauze Čapí hnízdo jsem vnímal problém, ale doufal jsem, že nebudou další a řešení jsem nechal na policii a OLAF

Takže menšinové vládě soc. dem. a lidovců se nebráníte?

Budeme jednat o tom, abychom udrželi tuto koalici. Má to jedinou podmínku, Andrej Babiš musí upřednostnit zájem České republiky a nedržet se křečovitě křesla ministra financí. Musím také říci, že Andrej Babiš nemá být v této vládě a dokud nebudou věci došetřeny a nebude jasné, jak to všechno bylo, tak si myslím, že by neměl být ani v jakékoliv příští vládě.

Nezavírá si takovým postojem ČSSD jediné dveře, které by po volbách vedly do Strakovy akademie? S lidovci byste většinu podle průzkumů asi nesložily, s pravicí jít do koalice odmítáte a spolupráci s komunisty brání rozdílný pohled na NATO a EU...

Já myslím, že moc spekulujeme. Je brzo, volby jsou za pět měsíců. ČSSD si myslí, že Andrej Babiš by neměl být ve vládě, dokud se ty věci nevyšetří. Jednat se bude po volbách. Chceme být ve vládě, kde budeme prosazovat program, a nechceme být ve vládě, která bude měnit Českou republiku ve firmu Andreje Babiše, nebo ve firmu mocenského tandemu Andreje Babiše a Miloše Zemana. Nebráníme se koaliční spolupráci s ANO, pokud by to bylo nezbytné, ale musíme být v pozici toho, kdo bude ve vládě rozhodovat. Nejsem stoupenec pravo-levých koalic, které neví, jaký je jejich program. Jednobodový program - abychom byli u moci - mi nestačí. Nepůjdeme do vlády za každou cenu.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Když je pro vás Babiš tak velký problém, proč jste si jej neuvědomil dřív? Když ne v roce 2013, tak třeba loni, když se řešila kauza Čapí hnízdo?

Já jsem se s Andrejem Babišem předtím, než jsme dávali dohromady vládní koalici, nepotkával. Nepatřil jsem k jeho politickým oblíbencům jako Ivan Langer, nebo Stanislav Gross, se kterými byl v častém kontaktu. Mě popravdě vůbec nenapadlo, že bude mít kostlivce ve skříni. Šel do politiky jako člověk, který káže novou morálku. Teď se ukazuje, že je pokrytec. Při kauze Čapí hnízdo jsem vnímal problém, ale doufal jsem, že nebudou další a řešení jsem nechal na policii a OLAF. Dosud nemáme výsledek. To, co se ale nasypalo na Andreje Babiše letos na jaře, to už je příliš. To překročilo mez únosnosti. Představte si, že by byl rakouský ministr financí podezřelý, že se vyhýbal placení daní. Kolik hodin si myslíte, že by se udržel ve funkci? Jeho životnost by se nepočítala na týdny, nebo měsíce jako u nás, ale na hodiny, nebo dny. To, co dělá Andrej Babiš, nás posouvá někam na Balkán, nebo na Východ, kde politická kultura nefunguje. Jako předseda vlády jsem odvolal několik ministrů, jejich problémy byly stokrát menší, než jaké má Andrej Babiš. Abych udržel spravedlnost, musím zachovat rovnost, nemůžu strčit hlavu do písku jen proto, abych pět měsíců do voleb neměl žádné problémy.

Když jsem byl včera (ve čtvrtek) na Pražském hradě, tak to, co mě nejvíce mrzelo, bylo, kam nás prezident Zeman tím svým podnikem posunul. On si neuvědomuje, že Pražský hrad je pro mnoho lidí posvátné místo. Já tam vždy chodil s respektem k historii. Nevím, s jakým pocitem tam budu chodit teď. Na to se dívají nejen občani, ale i lidé v cizině a dělají si tak názor na Českou republiku.

Jestli Miloš Zeman odmítne Andreje Babiše odvolat navzdory jeho skandálům, tak to jednoznačně potvrdí jejich mocenský pakt

Očekával jste od prezidenta něco takového, co se na Hradě stalo?

Já se udržel a řekl jsem svoje. Nejvíce jsem se obával, aby mi nevypnuli mikrofony. To se naštěstí nestalo, takže jsem mohl říct svůj názor k celé té frašce, co se na Pražském hradě odehrála. Nicméně jsem to nečekal. Požádal jsem o schůzku pana prezidenta a neříkal jsem, co tam budu nebo nebudu dělat. Ještě ve čtvrtek ráno Úřad vlády kanceláři Hradu psal, že se nechystám přinést jakoukoliv demisi. Od rána to Pražský hrad věděl a celá šaráda se odehrávala až odpoledne. Proto mě to překvapilo a bylo mi z toho hodně smutno. Silně to devalvuje Pražský hrad, ústavní funkci prezidenta i pověst naší země.

Existuje mezi Babišem a Zemanem podle vás spojenectví?

Já myslím, že ano. Nemůžeme se tvářit, že to nevidíme. Asi je potřeba to říct. Je tady mocenský pakt mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem. Oni se vzájemně tolerují, nekomentují svoje excesy, čas od času se podpoří. Je potřeba, aby to lidé věděli a udělali si názor. Jestli Miloš Zeman odmítne Andreje Babiše odvolat navzdory jeho skandálům, tak to jednoznačně potvrdí jejich mocenský pakt.

ČSSD je rozdělená na Zemanovy sympatizanty a odpůrce. Nejednotné v tom bylo i vedení strany. Zeman ještě ve čtvrtek říkal, že má s ministrem Chovancem a Zaorálkem skvělé vztahy. Jsou nyní v soc. dem. na Zemana naštvaní i jeho skalní podporovatelé? Jste v tom vztahu k němu už jednotní?

Jedna z front, na které jsem tento týden vedl zápas, byla vnitřní fronta v soc. dem. Pro mě bylo velmi důležité, abych soc. dem. udržel pohromadě. Byla tu snaha ČSSD rozdělit, hru hrál jak Miloš Zeman, tak Andrej Babiš. Včetně různých signálů a nabídek pozice premiéra a podobně. Jsem rád, že jsme to ustáli. Vážím si svých kolegů. Nevěděli o mém rozhodnutí podat demisi vlády, ale i přesto mě dokázali podpořit. A vážím si, že mě podpořili i při rozhodnutí navrhnout odvolání ministra financí.

Pokud jde o prezidenta, pokud byste ráno dělala v Lidovém domě průzkum veřejného mínění, Miloš Zeman by coby kandidát neskončil ani na první, ani na druhém a možná ani třetím místě. Bylo by to ještě horší. Nechci ale reagovat emotivně, pořád jsou ve mně silné emoce ze čtvrtka. Když se vám něco takového stane, tak se to ve vás bouří. Chci si nechat klid, abych to mohl promyslet. Nejpozději v listopadu uděláme vnitrostranické hlasování. Chceme to nechat po volbách do Sněmovny.

Proč se podle vás Babiš se Zemanem sblížili?

Já myslím, že je to pragmatický zájem se vzájemně podpořit ve svých ambicích. Miloš Zeman doufá, že ANO nepostaví svého kandidáta na prezidenta, Andrej Babiš doufá v to, že ho Zeman pověří sestavením vlády třeba i bez ohledu na volební výsledek. To může být jádro mocenské dohody, která se tento týden silně ukázala.