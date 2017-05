Můžete mi říct, pane místopředsedo soc. dem., co vaše strana předvádí v posledních dnech s výzvou nevýzvou k rezignaci, odvoláním neodvoláním, demisí nedemisí?

Je potřeba se soustředit na to nejpodstatnější. Proč demise a pak nedemise. Bohuslav Sobotka se na základě situace vzniklé kolem ministra financí rozhodl, že ho odvolá…

Promiňte, ale jaká situace vznikla teď? Copak jste nevěděli o jeho minulosti před třemi lety, když jste s ním uzavírali koalici?

Situace se vyvíjí od doby, kdy spolu vládneme. Těžko jsme mohli na začátku vědět to, co víme dnes. Tedy že je tady podezření z daňových úniků kvůli korunovým dluhopisům.

Přiznávám, že to není problém jen u Andreje Babiše, ale i u jiných, ale v případě Andreje Babiše jde o to, že je vicepremiérem a ministrem financí. Pokud by nebyl, patrně by ho řešil finanční úřad, ale víme, že to tak není proto, že ministr je nadřízeným tohoto úřadu, který na něj tudíž nedosáhne. Vláda proto narazila na mělčinu. To je otázka rovného zacházení se všemi občany. Proto byl premiér přinucen konat.

To je sice pravda, ale premiér konal každý den jinak.

Diskutovali jsme ve vedení strany o způsobu, jak na situaci zareagovat, když nejsme schopni to vyřešit v rámci vlády samotné. Logická tak byla úvaha o odvolání ministra, ale v hlavě premiéra vznikla pochybnost, jestli je schopen tuto věc prosadit u prezidenta, jestli se Miloš Zeman bude skutečně držet litery ústavy.

Ústava sice žádný termín nestanoví, ale rozumí se, že návrhu by měl vyhovět bez protahování

Proto následně zvolil cestu demise, což byla věc, kterou jsem mu vyčítal, když jsem se to dozvěděl. Nebyla to varianta, na které jsme se dohodli, premiér jednal na vlastní triko. Předpokládal ale, že tak se situace vyřeší, protože ústavní principy jsou v tomto ohledu jasné.

Tomu trochu nerozumím. Premiér měl pochybnosti o postoji prezidenta k odvolání Babiše, zatímco teď už je nemá?

Řekl bych, že od demise upustil po trapné situaci na Pražském hradě a vrátil se k původnímu úmyslu, kde kolem odvolávání snad neexistují různé výklady ústavy a prezident jednoduše na návrh premiéra koná.

Takhle to uvnitř vaší strany funguje, že její předseda a premiér jedná na vlastní triko, aniž by se s poradil s vedením?

To už jsme si vyříkali. Ví, že mně osobně se to nelíbilo. Byl to zásadní krok, a mně připadalo, že v politice děláme vše společně a věci, které se týkají všech, musí být v hlavním týmu projednány. Poslední rozhodnutí jsme proto udělali společně.

Počítáte s tím, že prezident může oddalovat Babišovo odvolání a že toho využije k ponížení soc. dem.?

Možné to je, i když říkám, že tady ústava sice žádný termín nestanoví, ale rozumí se, že návrhu by měl vyhovět bez protahování.

Umíte si představit, že po sporech s Milošem Zemanem ho soc. dem. zařadí do referenda týkajícího se prezidentské volby?

Určitě o tom budeme mluvit. Už jsem zaznamenal reakce členů soc. dem, kteří mi říkají, že toto překročilo hranice toho, co byli ochotni snést. Říkají to i ti, kteří nebyli fandové Sobotky.

Má Sobotka i nadále důvěru ve straně a měl by ji dále vést?

Pro mě je důležitý fakt, že jsme si řekli, že něco podobného se nemůže opakovat. Omluvil se nám, řekl, že to byl od něho riskantní krok a že to nebylo fér. Sobotka byl docela nedávno zvolen předsedou strany, je premiérem této země a soc. dem. udělá vše, aby se situace uklidnila.

I v této situaci jsme si s koaličními ministry říkali, že vláda by měla pokračovat, že jsme dokázali fungovat

Jinými slovy neplatí úvahy některých soc. dem., že strana by měla jít do voleb s jiným lídrem?

Volebního lídra máme, armáda postupuje kupředu. Chyby se udělaly, ale kdo je před volbami nedělá? Moudrost je v tom, že si dokážete říci, takhle je to blbě, tak se to dělat nemůže, a musíte to dokázat změnit. O tom je kultura komunikace a konsenzu, o věcech se musí mluvit. To se týká debaty nejen uvnitř strany, ale v politice vůbec.

Jak se chcete v koalici dál bavit, když soc. dem. chce pokračovat bez Babiše a ANO bez Sobotky?

Řešíme problém s daňovými úniky ministra Babiše, v posledních dnech jsme svědky toho, jak zasahuje do práce svých médií, která vlastnil, a zneužívá přitom postavení místopředsedy vlády.

Přiznávám, že metody nahrávání mě iritují, zažili jsme je z dob Víta Bárty a Věcí veřejných, ale na druhou stranu mě děsí, že politik tady úkoluje novináře. Mám obavy, že to je způsob, jak diskreditovat politické oponenty, a to je pro mě nepřijatelné. To jsou metody, které politiku totálně devastují. Sdílím proto názor Bohuslava Sobotky, že za této situace nemůže Andrej Babiš pokračovat jako ministr financí.

Jste vůbec za této situace schopni se spolu sejít ve vládě, aspoň do chvíle, než prezident případně odvolá Babiše, nebo se vláda pro jistotu nebude na čas scházet?

Příští týden se má sejít koaliční rada. Zatím jsme neměli problém spolu mluvit, takže uvidíme. I v této situaci jsme si s koaličními ministry říkali, že vláda by měla pokračovat, že jsme dokázali fungovat. Všichni považujeme za absurdní hledat na necelý půlrok nové ministry. Nemyslím, že bychom nebyli nadále schopni spolu komunikovat.