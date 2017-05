Nekvalitní zvukové nahrávky se objevily na internetu ve středu a rychle se staly hitem sociálních sítí. Na pozadí rozhovorů Babiše a redaktora MF Dnes se totiž objevují titulky článků, kde vicepremiér tvrdí, že neovlivňuje svoje média.

Přibilovi se zveřejnění záznamu stalo osudným. Ještě ve středu dostal výpověď. „Dnes se na internetu objevila pochybná nahrávka, o které nevíme kdo, kdy, kde a na čí zadání ji pořídil a vystupuje v ní jeden z redaktorů MF DNES. Přesto, že neznáme odpovědi na předešlé otázky, musí mediální společnost Mafra chránit svou integritu, a proto se rozhodla s ním okamžitě rozvázat pracovní poměr,” zdůvodnila vyhazov personální ředitelka mediální skupiny Mafra Zuzana Kuchtová.

Přibil přitom sám serveru Echo24 přiznal, že nechápe, proč byly na pokyn Chovance odposlouchávány jeho schůzky s Babišem. Obvinění Chovance však nijak nedoložil a dál věc komentovat nechtěl

Kompro na Ludvíka

Obsah nahrávky je skutečně třeskutý. Poslechnout si ji můžete zde.

První část záznamu se týká ministra zdravotnictví Ludvíka. Materiály o něm nabízí Přibil Babišovi, ten je ale chce nechat až na příští rok. „Je dobrá věc, že o tom víme, protože jak do vás šijou ohledně toho zdravotnictví, tak se tam dostává jeden podivnej pán za druhým, Němeček měl taky průšvihy a teď další expert,” řekl Přibil na nahrávce.

Ludvík přitom nastoupil do čela resortu zdravotnictví na konci listopadu loňského roku. Babiš převedl vydavatelství Mafra na počátku února do svěřenského fondu, takže ho již oficiálně nevlastní. V nahrávce se ale s redaktorem domlouvá, že některé „věci” nechá počkat až do parlamentních voleb.

Věci na Chovance počkají do voleb



Další část nahrávky se týká Chovance. Přibil se Babišovi chlubí, že má rozpracovaných asi šest textů, které se týkají šéfa vnitra.

Následně mu Babiš odpovídá, že je otázka, zda s těmi věcmi nepočkat až na parlamentní volby. „Je to velice výbušné a ono by se to obrátilo potom i proti vám bohužel, takže bych to teď taky neřešil,” odpověděl mu Přibil.

Přibil zároveň na nahrávce přiznává, že celou věc konzultuje s ředitelem strategického rozvoje vydavatelství Mafra Františkem Nachtigallem.

Chovanec: Babiš ovlivňuje média



Babiš se ve středu ohradil že nahrávky nezná. „Nic neovlivňuju, já ty nahrávky neznám, je podivné, že někdo sleduje vicepremiéra vlády a nahrává to,“ komentoval nahrávku ve středu na Hradě Babiš.

Chovanec věří, že jeho vládní kolega skutečně úkoloval svoje média ve štvavé kampani proti němu. „Ve světle chování Andreje Babiše, plyne, že Andrej Babiš ovlivňuje média a používá MF Dnes a Lidové noviny,“ okomentoval celou věc Chovanec.

Na celou věc reagoval na Twitteru i předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Mnohokrát jsem slyšel A. Babiše, jak říká, že svá média neovlivňuje a neřídí. Tohle ukazuje, že veřejně lhal https://t.co/X6CedBLjBf — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 3. května 2017

Nejde o první nahrávku, kterou na Babiše někdo „vytáhl”. Již předtím uživatel „Julius Šuman” zveřejnil záznam, kde se vicepremiér hrubě a vulgárně vyjadřuje o svých vládních kolezích. Premiéra Bohuslava Sobotku v něm označuje za „svini” a o ministru zahraničních věcí Lubomíru Zaorálkovi (oba ČSSD) zase mluví jako o „neschopném debilovi”.

Uživatel na Twitteru svojí motivaci zdůvodnil slovy: „Andrej Babiš má na každého složku. My máme složku na Andreje Babiše. Jsme Skupina Juliuse Šumana, která v anonymitě sbírá informace o AB.”

Skutečný Július Šuman je bývalý příslušník komunistické tajné policie, který svědčil u soudu s Babišem, když se ministr snažil dokázat, že byl v archivech StB veden neoprávněně. Šuman měl být podle svazků řídícím důstojníkem agenta Bureše.