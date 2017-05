Nad Sobotkou se stahují mračna i ve vlastní partaji

Naštvanost na nečekané rozhodnutí premiéra Bohuslav Sobotky skončit s vládou vede v sociální demokracii k úvahám, jaká může být jeho budoucnost ve straně poté, co případně skončí v premiérské funkci. Objevují se hlasy, že by strana mohla mít do voleb jiného lídra.