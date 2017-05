„Pan prezident to vzal na vědomí, zásadním způsobem to nekomentoval. Řekl, že tu demisi přijme, že to bude akceptovat,” prohlásil po jednání Babiš.

Na opakovanou otázku, zda Zeman vysloveně řekl, že demisi přijme, Babiš odpověděl: „Pochopil jsem, že bude demisi akceptovat.” Prezident podle Babiše také odmítl předčasné volby.

K demisi není podle ministra důvod

Babiš Zemanovi zopakoval, že nevidí žádný důvod k demisi. Řekl mu také, že nechce, aby ho prezident pověřoval sestavením nového kabinetu.

„Pan prezident četl moje vyjádření, že bych neakceptoval, kdyby se na mě obrátil, abych já byl v čele vlády. To určitě ne, respektuji výsledky voleb, ty vyhrála soc. dem.,“ zdůraznil ministr.

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš přichází na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Babiš se k Zemanovi na Hrad objednal už před časem, chtěl mu vysvětlit nejasnosti ohledně jeho podnikání. Téma schůzky se ale vzhledem k současné politické situaci změnilo. „Je to v rukách pana prezidenta,” řekl Babiš ještě ještě před setkáním.

Svoji vlastní úspěšnou vládu takhle poškodit – aby vstoupila do historie jako vláda v demisi, to je neuvěřitelné Andrej Babiš

„Moc tomu nerozumím, premiér se odvolává na nějaké nesmyslné fabulace, po třech a půl roku ve vládě se odvolává na moje podnikání, snaží se živit nějakou atmosféru. Svoji vlastní úspěšnou vládu takhle poškodit – aby vstoupila do historie jako vláda v demisi, to je neuvěřitelné,” prohlásil předseda hnutí ANO.

Zároveň odmítl, že by mohla vzniknout nová vláda na půdorysu současné koalice, ve které by už však nefiguroval ani Babiš, ani Sobotka. „Pokud má pan premiér pocit, že má odejít, tak ať odejde. Já nemám důvod odcházet, je za mnou vidět úspěšná práce,” míní Babiš.

„Nechci dělat žádná gesta, nic jsem neudělal,” tvrdí. Řešení podle něj je buď dovládnout v demisi, nebo by měla ČSSD nominovat nového premiéra. Babiš už dříve prohlásil, že by jím mohl být například současný šéf diplomacie Lubomír Zaorálek.

Po Babišovi míří ve středu na Hrad i místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec. Ve čtvrtek dorazí šéf lidovců Pavel Bělobrádek, po něm premiér Bohuslav Sobotka s demisí.