„Dokážu si představit, že vláda dokončí svůj mandát bez pana Sobotky a bez Babiše, proč ne? Pojďme se o tom bavit,“ řekl médiím v úterý večer Babiš před jednáním s ministry za ANO a se svou náměstkyní Alenou Schillerovou. Na schůzce je přítomen i místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Babiš médiím sdělil, že by ale chtěl být v křesle ministra financí i nadále.

Další průchozí variantou by podle něj bylo, kdyby se premiérem stal nynější místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. „Na rozdíl od pana premiéra je schopen komunikovat normálně a neformálně a sednout si za stůl a řešit věci. To se panu premiérovi nepovedlo za ta léta,“ uvedl Babiš.

Možnost, že by za celou vyhrocenou situaci neslo část viny hnutí ANO si Babiš nepřipouští. Zopakoval, že se jedná pouze o umělou kauzu namířenou proti němu.

Babiš vládu vést nechce



Během středy by se přitom špičky koaličních stran měly tradičně sejít ještě před jednáním vlády. Očekává se, že tam budou věc probírat. Babiš připustil, že premiér je „splachovací”, tak by jednání nemuselo být příliš vyostřené.

Ještě ve středu odpoledne se sejde s prezidentem Milošem Zemanem. Schůzku s ním má už domluvenou týden. Přiznal, že nyní od něj ale bude chtít poradit, co dělat. Babiš očekává, že až Sobotka Zemanovi předá demisi, hlava státu věc rozhodne. Kdyby ale Zeman pověřil Babiše, aby vedl vládu do konce volebního období, šéf ANO by to podle svých slov nepřijal.

„Proč bych to přijímal? Jsem ministr financí a mám práci na ministerstvu financí. Nevidím důvod pro ten návrh pana premiéra. Je úplně šílený. Nechápe to vlastně nikdo. Takže tomu nerozumím, je to velká škoda a možná by si měl jít odpočinout,“ dodal.

Premiér Sobotka v úterý krátce po poledni na tiskové konferenci oznámil, že podá demisi celé vlády. Důvodem byly nejasnosti kolem kauzy Babišových korunových dluhopisů a další okolnosti jeho podnikání.