„Je to každopádně hra vabank, kterou Bohuslav Sobotka zvolil. Faktem je, že jemu už asi nic jiného nezbývalo, protože postavení sociální demokracie se nelepší, spíše horší,“ vysvětlil Mrklas.

Sobotka podle něj také do odvolání Babiše investoval již tolik energie a vlastního nasazení, že mu asi nic jiného nezbylo. Dostal se ale k tomu pravděpodobně jinou cestou, než jak si předsevzal. Podle Mrklase to Sobotka udělal, aby neztratil zbytek soukromého kreditu. Podání demise tedy rozhodně nepovažuje za zbabělost, jak to označili někteří zástupci opozice [celá zpráva].

„V případě Bohuslava Sobotky už to, že se natolik pochlapil, že se do tohoto sporu pustil, tak je potřeba ocenit, zvlášť když víme, jak se choval v minulých vypjatých situacích,“ řekl Mrklas. Podstatné podle něj také je, že do hry chtěl zatáhnout i důležité hráče, kteří od ní dávali ruce pryč. „Mám na mysli zejména pana prezidenta Miloše Zemana, který je nyní na tahu,“ upřesnil Mrklas.

Prezident přitom nyní podle něj nejásá, protože mu to příliš do karet nehraje. Až dosud prý těžil z politické stability, která mu přinášela ovoce v podobě osobní důvěry a popularity. „Na druhou stranu pro něj to může být zajímavá situace i v tom směru se ukázat, že v roli arbitra politických sporů na politické scéně dokáže taky uspět,“ uzavřel celou věc Mrklas.

Psychologické faktory?

Sobotkovo rozhodnutí podat demisi podle politologa Lukáše Jelínka bylo ovlivněno spíše psychologickými faktory než politologickými nebo ústavními představami. Premiérovi šlo prý hlavně o to, aby působil co nejlépe na voliče. Kdyby odvolal ministra financí, tak podle Jelínka mohl působit jako někdo, kdo se snaží zbavit svého politického soka. Zatímco když podá demisi sám i s celou vládou, tak tím prý ukáže, že je ochotný riskovat a stojí si za tím.

Rozhodně by to neoznačil za zbabělost, protože premiér šel se svou kůží na trh. „Zbabělé by bylo, kdyby zařadil zpátečku a tvářil se, že se nic neděje,” uvedl Jelínek. Sobotka by podle něj také mohl být označený za zbabělce, kdyby jenom odvolal Babiše. Protože to podle něj mohlo na lidi působit jako likvidace konkurence.

Přiznal ale, že svým jednáním dostal Sobotka do nejistoty nejen sebe, ale i svoji stranu a celou zemi. Nyní hodně záleží na dalších jednáních a na tom, co udělá prezident. To je podle Jelínka těžko odhadnutelné. Těžko se prý ale zachová stejně jako v roce 2013, kdy v zemi vládla úřednická vláda, navzdory tomu, že jí Sněmovna nevyslovila důvěru. Tehdy byl Zeman čerstvě zvolený a nemusel brát na nic ohledy, nyní ho ale podle Jelínka limitují nadcházející prezidentské volby.