„Nejvíce vodou v České republice šetří lidé starší 50 let, z této skupiny je to až 95 procent. Naopak méně šetří vodou mladí do 29 let, a to jen 73 procent z nich. Souvisí to s vnímáním sucha jako problému dnešní společnosti, mladí lidé totiž považují sucho a nedostatek vody za menší problém než starší lidé,“ uvedl ředitel komunikace agentury Ipsos Tomáš Macků.

Sucho jako problém vnímá 76 procent dotázaných.

Většinou ale Češi šetří nikoliv kvůli snaze chránit planetu, ale z ekonomických důvodů. Skoro tři čtvrtiny odpovídajících uvedlo, že jim jde o finanční úsporu. Téměř 44 procent respondentů uvedlo, že chtějí pomoci životnímu prostředí.

Největší spotřeba je v koupelně



Strach z nedostatku vody vede k šetření zhruba čtvrtinu dotázaných. Pro 18 procent odpovídajících je šetření vodou společenským minimem, které by měl automaticky dodržovat každý.

Nejvíce vodou šetří středoškoláci bez maturity, nejméně lidé se základním vzděláním. Největší obavy z dopadů na životní prostředí jsou u vysokoškoláků.

Nejvíce vody se vypotřebuje při osobní hygieně a sprchování, dále pak při splachování toalety a úklidu nebo praní.