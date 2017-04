Pokud by se nyní konaly volby, ČSSD by podle šetření získala dvanáct procent a ODS už 11,5 procenta. ANO by dalo hlas 31,5 procenta voličů.

Za to, že se ODS k soc. dem. těsně dotáhla, může růst preferencí občanských demokratů. Ti od března posílili o tři procentní body a přeskočili by komunisty, zatímco ČSSD stejně jako ANO o půl bodu oslabila.

Šetření se konalo 1. - 24. dubna. Ve dvojciferném výsledku pro ODS se tak mohly odrazit předvolební sliby v daňové oblasti: strana se chce vrátit k rovné patnáctiprocentní dani a odmítá progresi, kterou prosazuje ČSSD.

Výsledky průzkumu kontrastují s aktuálním šetřením STEM, podle kterého by měla ODS jen 7,4 procenta a rozdíl mezi ANO a ČSSD by nebyl tak propastný: STEM přisuzuje babišovcům 28,3 procenta a soc. dem. 16,6 procenta.

Lidovci a STAN jsou dál ve hře

Podle společnosti Kantar by se do Sněmovny dostali komunisté s 10,5 procenta. Ti proti březnu o bod oslabili. TOP 09 a SPD Tomia Okamury by získaly shodně 6,5 procenta.

Předpokládaný zisk mandátů v dubnu

FOTO: Právo

Šanci udržet se ve Sněmovně mají KDU-ČSL a STAN. Ty by v součtu preferencí dosáhly na 10,5 procenta, takže jejich plánovaná dvoukoalice by překonala nutnou desetiprocentní hranici.

Naději vstoupit do Sněmovny si udržují i piráti se čtyřmi procenty.

Podle analytiků TNS Kantar oslabují obě nejsilnější vládní strany, ale ČSSD citelněji. „U hnutí ANO byl od května 2016 patrný růst příznivců. Měření v prvních měsících roku 2017 ale ukazují stagnaci volební přízně. ČSSD naopak v druhé polovině roku 2016 její příznivci ubývali. Letošní šetření tento trend potvrzují,“ uvedli analytici.

Na pravici podle všeho dochází k přelévání hlasů. „Zatímco ODS měla, a stále má, tendenci neustále vytěžovat svůj mírný růstový potenciál, TOP 09 naopak své příznivce ztrácela, byť poslední měření ukazují zastavení tohoto negativního trendu, přičemž je patrná stagnace voličské přízně TOP 09,“ uvádí TNS Kantar.