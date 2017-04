Více peněz by pacienti zřejmě měli v příštím roce vydat například za lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který potřebují všichni řidiči od 65 let a pak opakovaně po dvou letech, dále za potvrzení o očkování na nejrůz­nější akce, ale třeba i za potvrzení nutné k vydání zbrojního průkazu.

Zatím šlo v průměru o dvě stě až pět set korun v závislosti na rozsahu vyžádaného dokumentu. Teď hrozí, že za tyto výkony zájemci zaplatí víc.

„Problém vidíme v neefektivnosti využívání složitého a drahého systému pro minimum hotovostních obratů, které v ordinaci vykážeme,“ řekl Právu Cyril Mucha, člen pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví Společnosti všeobecného lékařství. Podle něho jde většina plateb přes účty zdravotních pojišťoven. „Je to typické honění malých ryb za neadekvátně velkých nákladů,“ uvedl.

Starší raději odejdou do důchodu

„Jelikož stát nepřislíbil žádné kompenzace jako například v pohostinství, budeme nuceni zvýšit ceny za služby v našich ordinacích a pokusit se vyrovnat náklady na EET,“ dodal.

Podle něj zavedení EET bude mít dopad hlavně na starší kolegy. Než prý by zaváděli v ordinacích EET, raději odejdou do důchodu. „To poškodí periferní části ČR, kde je nejvíce starších lékařů, a není jasné, kdo nastoupí po nich, pokud do důchodu odejdou,“ řekl Mucha s tím, že stát by se měl nad touto situací ještě zamyslet.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek Právu řekl, že komora se snaží, aby z EET byli lékaři vyjmuti, protože někteří doktoři dělají posudků na vyžádání pacienta měsíčně jen pár a kvůli tomu si budou muset pořídit celý systém.

Praktičtí lékaři včera také vyzvali ministerstvo zdravotnictví, aby v rámci kapitační platby dorovnalo cenu jejich práce podle svého slibu a uvolnilo preskripci pro všeobecné praktické lékaře tak, aby mohli předepisovat více léků, které dosud mohou jen specialisté.

To by pacientům velmi pomohlo, protože by tak odpadly dlouhé čekací doby u ambulantních specialistů. Ministerstvo o tom uvažuje, a to navzdory specialistům, kteří jsou proti.