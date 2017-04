O důvodech svého odchodu z partaje informoval v dopise adresovaném poslaneckému klubu, který má Právo k dispozici. I když šéf klubu Roman Sklenák oznámil členům frakce Koskubovo rozhodnutí, o jeho zdůvodnění obsaženém v dopise se nezmínil.

„Nemyslím si, že k důležitým podzimním volbám jdeme dobrou cestou. Ani ve své pražské krajské organizaci díky jistým členům jejího vedení nevnímám dobrou atmosféru. Spíše ji ovládají, než vedou,“ napsal poslanec svým kolegům. Připomněl, že používaný zákulisní termín „patří, či nepatří do systému“ je pro něj nepřijatelný. „Mezi řadovými členy tak vládne pochopitelná apatie. Bohužel, nejen v Praze,“ uvedl Koskuba.

Přiznal, že se nechce podílet na velmi pravděpodobném a zbytečném volebním neúspěchu sociální demokracie, k němuž mj. vede odstavování některých známých tváří, které straně přinášely preferenční hlasy.

„Musím závěrem rovněž přiznat, že stále častěji se ne zcela shoduji v pohledu na zahraniční politiku, NATO, EU, daňovou reformu, naložení s přebytkem státního rozpočtu, atd. A to i při hlasováních ve Sněmovně. Natož prezentaci skutečných výsledků naší práce navenek. Od ANO se přitom učit dá,“ napsal poslanec.

Jeho odchod ze strany prý vůbec nesouvisí se sestavováním pražské kandidátky, kam nebyl zařazen. Svůj úmysl oznámil předsedovi Bohuslavu Sobotkovi už v polovině ledna. „Zdůvodnění je velmi prosté: Jsem lékař, nikoliv potížista. Mou celoživotní profesí bylo i je diagnostikovat, a hlavně léčit to, co v pořádku není,“ uvedl primář II. interní kliniky nemocnice Na Bulovce. „Lituji, ale naše strana s úctyhodnou 137letou historií není v posledních letech právě z tohoto pohledu ve zcela dobré kondici. Bylo by vhodné si to konečně připustit,“ dodal.