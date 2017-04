„Nejistota je vytvářená spíš tím, že nemáme stále jasné odpovědi na otázky týkající se daňových povinností a původu majetku. Tím se narušuje důvěra ve vládu i stát,” sdělil Právu místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek v reakci na Babišovy čtvrteční výroky. [celá zpráva]

Dodal, že ačkoli současná vláda je úspěšná, tak pokud by Babiš nevyjasnil tyto neznámé, tak by to mohlo být pro vládu devastující.

„Věřím, že ministr financí odpoví na všechny otázky a vyvrátí pochybnosti,” uzavřel celou věc Zaorálek.

Volební manažer a místopředseda sociální demokracie Jan Birke řekl serveru Aktuálně.cz, že vedení ČSSD bude v blízké době jednat o odvolání Babiše. Zatím neupřesnil kdy. Jednání se ale bude konat v řádu dnů či týdnů.

Absurdní divadlo

Podle místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka ale Babiš už všechny nejasnosti kolem svých příjmů vysvětlil. Celá kauza mu pak připomíná absurdní divadlo.

Bude mi to moc líto, mám tady spoustu práce, kterou jsem chtěl dokončit, ale pokud se pan premiér rozhodne mě odvolat, jsem připraven. pic.twitter.com/U1OGJTJjYp — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 27. dubna 2017

„Myslím si, že ne,“ odpověděl Faltýnek na otázku, jestli si myslí, že kolem Babišova podnikání jsou nějaké nejasnosti. „Nevím, v čem je konkrétní problém, protože Babiš ukázal své příjmy jako jediný politik v naší zemi. Připadá mi to vyloženě jako hon na člověka, který nepasuje do systému tradičních politických stran v České republice,“ podotkl Faltýnek s tím, že tradiční strany, včetně sociální demokracie se snaží udělat všechno pro to, aby Babiše od politiky odradily a znechutily.

Dodal, že možným důvodem neustálých útoků je to, že je sociální demokracie v křeči. Podle Faltýnka tím ale Sobotka dehonestuje činnost celé vlády, která čtyři roky fungovala a jsou za ní i konkrétní výsledky, které prý občané pocítili. Nejde tedy podle něj o správnou cestu.

Hysterické reakce

„Připadá mi to celé jako poměrně absurdní divadlo, kdy premiér koaliční vlády nechává zpracovávat nějaké analýzy na svého vicepremiéra. Tady tím neustálým kopáním do ministra financí, který, a to ví celá česká veřejnost, je jedním z nejúspěšnějších ministrů financí, protože se mu podařilo snížit státní dluh, tak já tomu osobně moc nerozumím,“ řekl Novinkám Faltýnek.

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek se odmítl vyjádřit s tím, že nebude komentovat spekulace médií a hysterické reakce na ně.

Ve čtvrtek reagoval Babiš vyhroceně na fakt, že si premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nechal připravit analýzu, v níž jsou shrnuty veškeré nejasnosti kolem Babišova podnikání. Babiš následně řekl, že na něj Sobotka vyhlásil mediální hon a vytváří atmosféru, aby ho mohl odvolat.

Na Twitteru zveřejnil fotografii se zabalenými krabicemi nadepsanými kauzami, které dlouhodobě přičítá premiéru Sobotkovi. Doplnil i dovětek „pokud se pan premiér rozhodne mě odvolat, jsem připraven.”