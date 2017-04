„Cítil jsem potřebu jej informovat osobně, protože se s Milošem Zemanem znám ještě z doby, kdy nebyl prezidentem,“ objasnil Zimola novinářům, proč se vlastně na Hrad vydal.

Zdůraznil, že neodstupuje z čela kraje kvůli obvinění ze spáchání trestného činu, ale kvůli „brutálnímu politickému tlaku, který na něj byl vyvíjen.“ „V kauze nebylo podáno trestní oznámení, nebyl jsem policií požádán o podání vysvětlení,“ podotkl Zimola.

Pan prezident vzal mé vysvětlení s uspokojením na vědomí jihočeský hejtman Jiří Zimola

Prezidentovi prý vyjevil podrobnosti kauzy, ve které mu šéf jihočeských nemocnic Martin Bláha staví domek na Lipně a zároveň pobírá štědré odměny od kraje ve výši sedm miliónů korun.

„Pan prezident vzal mé vysvětlení s uspokojením na vědomí. Vyjádřil mi své sympatie,“ uvedl Zimola.

Vše má objasnit audit



Zdůraznil, že si nechává vypracovat audit, který by měl být hotov zkraje května. Odměňování v nemocnicích pak hodlá veřejnosti vysvětlit na tiskové konferenci.

„Vše, co se v posledních týdnech o mě a mých kauzách povídalo, byly nepravdy,“ uvedl hejtman.

„Já jsem řekl, že brutální politický tlak byl především veden z jižních Čech a mám signály o tom, že byl koordinován vedením soc. dem. Ale nehodlám na vedení ČSSD ukazovat. Nechci přisypávat sůl do ran ČSSD,“ dodal s tím, že pro své tvrzení nemá důkazy.

Zimola hodlá kandidovat



Trvá na tom, že bude kandidovat na 22. místě jihočeské kandidátky ČSSD do Sněmovny. Spekuluje se přitom, že by jej předsednictvo strany mohlo z listiny vyškrtnout. „Nepopírám, že má právo zasahovat do kandidátky, ale vedení by si mělo být vědomo, že jakékoliv zasahování do kandidátek je velmi nebezpečné a svědčí o nedemokratičnosti,“ uvedl Zimola.

Z funkce hejtmana odchází Zimola poté, co se média začala zajímat o stavbu jeho chalupy na Lipně. Tu pro něj nechává postavit šéf jihočeských nemocnic Bláha.

