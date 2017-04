Městský soud v Praze ve středu potvrdil říjnový rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3. Podle něj měl ÚSTR Hermanovi nabídnout nějakou jinou pracovní pozici poté, co jej odvolal z funkce ředitele. Tak to vyplývá z pracovního zákoníku. Nabídnuté místo mělo odpovídat jeho kvalifikaci a zdravotnímu stavu.

Žalobce uvedl, že onou pozicí mělo být místo tiskového mluvčího. To ale bylo obsazeno 11. dubna 2013 Pavlem Ryjáčkem. Soudce René Fischer uvedl, že to bylo účelové, protože Herman byl funkce ředitele zproštěn 10. dubna 2013.

„Soud to dnes řekl naprosto jednoznačně, že to nebylo dávno obsazené, že to bylo naprosto účelové jednání a že to bylo obsazené den po odvolání pana Hermana. Byl to účelový krok právě pro to, aby se ho zbavili,” uvedl Hermanův právní zástupce Michal Pacovský.

Žaloval ÚSTR i kvůli odvolání z postu ředitele

Jandová přitom u soudu argumentovala, že by se měl vzít v potaz i kontext. „Žalobce začal vystupovat v médiích proti ústavu. Porušil etický kodex i organizační řád, ale porušil i zákoník práce, který říká, že pracovník má nějakou loajalitu,” argumentovala u soudu Jandová. Podle ní by tedy bylo absurdní, kdyby následně měl vykonávat pozici tiskového mluvčího.

Herman Novinkám sdělil, že rozhodnutí soudu vítá. „Jsem rád, že soud potvrdil to, co tvrdím od počátku, že byl mým vyhazovem porušen zákon,” řekl.

ÚSTR se prý pokoušel s Hermanem o dohodu a nabízel mu odstupné ve výši dvou měsíčních platů, tedy zhruba 150 tisíc. To ale Herman nepřijal.

Herman se na soud obrátil již před třemi lety poté, co byl odvolán z funkce ředitele ústavu a současně byl propuštěn. Kvůli tomu ÚSTR žaloval, napadl jak odvolání z funkce, tak výpověď z pracovního poměru. O jeho odvolání z funkce ředitele již pravomocně rozhodl soud s tím, že rada ústavu k tomuto kroku měla platné kompetence. Herman proti verdiktu podal dovolání k Nejvyššímu soudu, ten ho loni v jaře zamítl.