„Napravujeme křivdu z roku 2012 k 1. červenci letošního roku,” zdůvodnil ve středu Sobotka zvyšování mezd ve vybraných profesích.

Polepšit by si podle něj od července měli i pracovníci v kultuře, sociálních službách a nepedagogičtí pracovníci v regionálním školství. „Chceme zjednodušit stupnici platových tarifů. Ze současných devíti stupňů chceme snížit počet na šest, což se dotkne zejména těchto profesí. Znamená to, že u zaměstnanců v kultuře od 1. července bude zvýšení tarifních platů o více než devět procent, u pracovníků v sociálních službách to bude znamenat zvýšení tarifních platů o více než pět procent,” dodal premiér.

Na zvýšení mezd najde podle svých slov potřebné finanční prostředky v rámci letošního státního rozpočtu.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) uvedla, že podporuje navýšení mezd lidí pracujících ve veřejném sektoru. Protože od státních zaměstnanců na úřadech se očekává vstřícnost a informovanost. Navíc sociální pracovníci podle ní musí denně jednat s lidmi a dbají na to, aby sociální dávky nebyly zneužívané, proto si vyšší mzdy zaslouží. Vládní nařízení, které redukuje počet platových tříd, prý ruší tarify, které jsou pod úrovní minimální mzdy.

Sobotka chce zvýšit i minimální mzdu



Premiér Sobotka by přitom chtěl sociálním pracovníkům přidat hned dvakrát. „Zahájili jsme důležité jednání, které se dotkne stovek tisíc lidí v naší zemi. Zahájili jsme důležité jednání, které se týká toho, jak porostou platy učitelů, lékařů, sester, pracovníků v sociálních službách a hasičů v roce 2018,“ uvedl Sobotka. Své plány také zveřejnil na Twitteru.

Naše vláda už 3x zvýšila platy ve veř.sektoru.Platy hasičů,sester,lékařů, učitelů,policistů i prac.v soc.službách chceme zvýšit i k 1.1.2018 — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 26. dubna 2017

A zvýšit by se podle něj měla i minimální mzda. „Minimální mzdu jsme zvýšili už třikrát a já bych chtěl, abychom ji zvýšili i počtvrté k 1. lednu 2018. Informoval jsem zástupce odborů, že mým cílem je, aby minimální mzda v roce 2018 dosáhla alespoň čtyřiceti procent průměrné mzdy, která v roce 2018 bude v České republice,” řekl Sobotka. Chce, aby nárůst byl co největší a aby byl motivační.

Šéf odborů Josef Středula uvedl, že by byl rád na koaličním jednání, kde se Sobotkovy přísliby budou projednávat s dalšími vládními partnery. Sám ale bude tlačit na to, aby se od 1. září zvýšily o deset procent mzdy zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Týká se to úředníků, učitelů, zdravotníků a zaměstnanců kulturních zařízení. Dodal, že státní rozpočet skončil přebytkem, a protože vláda uvedla, že peníze chce věnovat na investice, tak by byl rád, kdyby peníze investovala do státních zaměstnanců.

Středula chce také vyrovnat minimální mzdu s hranicí příjmové chudoby pro jednotlivce. Ta byla v loňském roce 9671 korun čistého. Podle něj jde o férový požadavek. Dodal, že ostatní koaliční strany by to měly přijmout, protože by jen stěží vysvětlovaly svým voličům, že minimální mzda má být pod hranicí příjmové chudoby, tedy že se nemá vyplácet pracovat.