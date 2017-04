„Samozřejmě, kde jinde by to mělo být, když to tak všichni zpopularizovali,“ reagoval Babiš na dotaz Novinek, zda bude svatba na Čapím hnízdě.

Ministr rovněž uvedl, že nebude zvát žádné kolegy z politiky, ani prezidenta Miloše Zemana. „Budeme zvát pouze přátele a rodinu,“ řekl Babiš.

Farma Čapí hnízdo na Benešovsku

FOTO: Milan Malíček, Právo

Záměr vzít si svoji dlouholetou partnerku Moniku, se kterou mají dvě děti, oznámil začátkem dubna. „Moniku znám už 26 let a neumím si svůj život bez ní představit,” zdůvodnil tehdy své rozhodnutí.

Čapí hnízdo u Olbramovic na Benešovsku, kde se má svatba konat, prošetřuje z možného dotačního podvodu policie i OLAF. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert, který dnes spadá pod Babišův svěřenský fond. Areál poté změnil formu vlastnictví, přičemž nebylo možné dohledat majitele.

Díky změně dosáhla na evropskou dotaci, která byla určena pro malé a střední podnikatele, a na kterou by gigant Agrofert podle všeho neměl nárok. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila do Agrofertu.

Babiš dlouhodobě nařčení z jakéhokoliv podvodu ohledně Čapího hnízda odmítá. Vloni v březnu na mimořádné schůzi Sněmovny celé záležitosti ohlásil, že v době udělení dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky Moniky.