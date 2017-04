Frühauf se před dvěma a půl lety zúčastnil shromáždění u příležitosti odhalení pamětní desky k pětadvacátému výročí pádu komunismu. Podle obžaloby Frühauf hodil dvě vajíčka na pódium v době, kdy tam měl Zeman projev, aniž by někoho zasáhl. Při shromáždění policisté nikoho nezadrželi a později konstatovali, že vrhači se dopustili maximálně přestupků proti občanskému soužití, za něž lze uložit pokutu.

Úředníci z odboru správních agend městské části pak rozhodli, že házení vajec nebylo ani přestupkem. Magistrát města však později nařídil Praze 2, aby incident jako přestupek posoudila. Loni v listopadu podala státní zástupkyně žalobu pro výtržnictví, Obvodní soud pro Prahu 2 ji ale zamítl. Letos v únoru ale žalobkyně uspěla se stížností a soud se tak případem musí znovu zabývat.

„Touto hysterickou tříletou mašinérií jsem znechucen. Připadá mi, že nejsme v České republice v 21. století. Že jsme někde v Bělorusku nebo ještě dál, Rusku nebo Číně. Žádné vajíčko jsem neházel, na tu demonstraci jsem s nějakým úmyslem něco házet vůbec nešel,“ uvedl na začátek výpovědi Frühauf.

Jindřich Frühauf u soudu.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

V ten den byl se svými známými v nedaleké hospodě na pivu. Byly tam prý s nimi také dvě Němky, které se chtěly jít kouknout na svého prezidenta. Kromě Zemana se totiž akce účastnil i tehdejší německý prezident Joachim Gauck. A tak se všichni spolu vydali na Albertov.

Tři momenty



Podle Frühaufa to byla maximálně důstojná demonstrace, kterou ovšem narušily tři momenty. „První moment byl ten, kam se hrabou vajíčka, když začal z tribuny mluvit nebo tedy měl přijít na řadu pan právník Jansta, kovaný komunista. No proboha, kde to jsme? Tento člověk 17. listopadu bude mluvit k slušným lidem?“ rozhořčil se Frühauf.

„Druhý moment byl, když přišel na řadu inženýr Miloš Zeman, a ten začal dehonestaci 17. listopadu 1989. Začal znevažovat a zlehčovat podíl studentů v této revoluční době. Ten dav na to reagoval tím, že začaly lítat vajíčka, stovky vajíček,“ pokračoval obžalovaný. „Potom mluvili všichni prezidenti, slovenský, polský, německý, maďarský... Ten dav se choval absolutně slušně důstojně, všichni byli odměněni potleskem,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman při projevu na Albertově v roce 2014. Deštníky ho chrání před sprškou vajec.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Třetí moment podle Frühaufa nastal, před odhalením pamětní desky, kdy se spustila znovu smršť vajíček. „V tu dobu už jsem byl ale lustrovanej. Mezitím mě neurvale odvlíkli dva mladý civilové,“ řekl Frühauf. „Bylo mi trapně. Ani se mi nepředstavil, až potom mi ukázal, že je to vlastně tajnej. Já myslel nejdřív že jsou to zloději,“ dodal. Policistům v civilu řekl, že žádná vajíčka neházel, ať si ho klidně zapíšou, ale že nikoho udávat nebude. Policisté po něm totiž prý chtěli vědět, že pokud vajíčka neházel on, tak kdo tedy.

Frühauf u soudu prohlásil, že během shromáždění troubil mával vuvuzelou, kterou dostal od německých známých. „Když tam byl prezident Gauck, tak jsem s ní netroubil,“ podotkl Frühauf.

Zemana tehdy vypískaly stovky lidí. Na transparentech mu vytýkali náklonnost k Rusku, vztah k alkoholu a vulgární výroky v rozhlase. Z davu létaly předměty a zaznívaly výzvy k odstoupení z funkce. Osobní strážci bránili hlavu státu rozevřenými deštníky, Zeman označil vrhače předmětů za zbabělce.