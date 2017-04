Senát schválil zákon, který má pomoci sousedům neplatičů

Velké problémy měla až donedávna společenství vlastníků jednotek, v nichž někteří majitelé bytů nepřispívali do fondu oprav či na energie. S tím by mohl být konec. Senát schválil přednostní právo na částečné uhrazení pohledávek na správu domů po neplatičích. Nyní by se jí měla zabývat Sněmovna. Senát doporučil schválit novelu v prvním čtení kvůli konci volebního období.