„Národní zájem dnes není definován a nikdo ho nenaplňuje,“ uvedl ve svém projevu Robejšek. Realisté chtějí podle něj národní zájem vetknout přímo do ústavy.

„Zavedení pojmu 'národ' do ústavy je pro mě nejdůležitějším bodem programu. Národní zájem by mělo být rozhodující pravidlo politiky ČR, národní princip by měl být nadřazený mezinárodním smlouvám,“ řekl. „Jsme pro ochranu a obranu zájmů ČR, ne pro navazování bezduchých strategických partnerství s jinými zeměmi,“ uvedl také.

Mladí muži ke zbraním



Realisté též navrhují povinný tříměsíční vojenský výcvik pro muže. „Jsme ve válce, tiché a vražedné. Největší hrozba dnes nepřichází z Ruska, ale z Blízkého východu. O tom, jak blízký tento východ je, už dobře víme,“ řekl bezpečnostní expert Realistů Jiří Hynek. ČR by měla podle něj hlasitě a jasně odmítnout ilegální migraci, občané by měli mít ústavně zakotvené právo vlastnit zbraň.

Zprava Petr Robejšek, Jiří Hynek, Daniela Lusková, Jiří Horecký, Petr Čech, Petr Havel a Igor Petrov na programové konferenci politické strany Realisté, která se konala 20. dubna v Praze.

FOTO: Michal Doležal, ČTK

Robejškova strana také na programové konferenci jasně odmítla euro, bude prosazovat patnáctiprocentní rovnou daň, stejně jako například ODS, která plány na daňovou reformu ohlásila o den dříve. Realisté lákají voliče také na povinnou angličtinu od první třídy, zvýšení platů učitelům a zaměstnancům ve zdravotnictví.

Chtějí snížit důchodové pojištění pro pracující rodiny s dětmi a odpustit platbu důchodového pojištění pracujícím seniorům, což označují za absurdní. Zcela zrušit chtějí také inkluzi ve školství, podle nich jde o nepovedený experiment.

„Muzeální“ strany

Tajemník Realistů Michal Moroz, dříve spojovaný například s Věcmi veřejnými, se v projevu vymezil vůči politické konkurenci: tradiční strany nazval pojmem „muzeální“ (VV dříve mluvily o „politických dinosaurech“).

„Vizi do roku 2030 nám nabízí strana, která tu nemusí být už po podzimních volbách. Jiná strana už od roku 2002 slibuje rovnou daň, za patnáct let byla v několika vládách a mohla svůj slib bez problémů splnit,“ řekl Moroz s narážkou na TOP 09 a ODS.