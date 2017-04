Několik silnic je ve čtvrtek ráno v Moravskoslezském kraji zcela uzavřených. Vznikají na nich sněhové jazyky, závěje a místy až metrové bariéry. Průjezdnost dalších komunikací komplikují uvízlé kamióny i osobní vozy. Často mají letní pneumatiky, řekla mluvčí moravskoslezských silničářů Simona Součková.

Nejhorší situace je na Bruntálsku, kde vytrvale sněžilo v noci na středu, ve středu i čtvrtek ráno. Celkem místy napadl až metr sněhu. Z toho 15 centimetrů v noci na čtvrtek. „Situaci v noci navíc komplikoval silný vítr. Vznikaly až metrové bariéry těžkého sněhu, které se naše technika snaží odstranit,” uvedla Součková. Nasazeny budou sněhové frézy.

Uzavřeno je několik silnic. „V Rudné pod Pradědem jsou auta zablokovaná mezi kamióny. Uzavřeny jsou úseky Bruntál–Velké Štáhle, Dvorce až po hranice Olomouckého kraje, Rudná pod Pradědem–Světlá Hora,” uvedla. Auta podle ní neprojedou ani úsekem Světlá Hora–Dětřichovice.

Na snímku z 19. dubna je převrácený kamión u silnice z Bruntálu do Opavy.

FOTO: Petr Sznapka, ČTK

Podobná situace byla i na Opavsku, konkrétněji v okolí Vítkova, kde vítr na silnicích vytváří sněhové jazyky. Několik komunikací je uzavřeno. „Jde o silnici v úseku Guntramovice–Dvorce, neprůjezdná je Lhotka u Vítkova a silnice mezi obcemi Jančí–Dětřkovice,” uvedla mluvčí.

Na Novojičínsku je nejhorší situace u Bílovce. Tam je kvůli počasí zastavena doprava v úsecích Výškovice–Hrabství a Odry–Budišov nad Budišovkou. „Na zbývajícím území kraje jsou silnice sjízdné, zatím zůstává pro kamióny uzavřena silice I/56 na Ostravici,” řekl náměstek ředitele silničářů Milan Novák. Do míst západně od Opavy a do Jeseníků by řidiči měli vyrazit jen se zimní výbavou.

Na krkonošské silnici do Horní Malé Úpy podle silničářů hrozí sněhové jazyky. Řidiči by při jízdě do hřebenových partií hor měli být opatrní. Ostatní silnice v Královéhradeckém kraji byly ráno sjízdné bez omezení. Teplota na Sněžce ráno klesla na minus deset stupňů Celsia, v nižších polohách se teploty pohybovaly kolem nuly.

Ve čtvrtek by mělo být v kraji oblačno až zataženo, na horách by se ojediněle mohly objevit sněhové přeháňky. Teploty by se měly pohybovat od pěti do osmi stupňů Celsia, na horách má být kolem minus tří stupňů.

Návrat sněžení donutil silničáře v úterý namontovat opět zimní výbavu. Například v hřebenových partiích Krkonoš od úterý napadlo až 20 centimetrů sněhu. V hradeckém kraji stála zimní údržba do konce března zhruba 174 miliónů korun, což bylo asi o 20 miliónů více než v sezóně 2015/2016.

Situace v oblasti Šumperska i Jesenicka, kterou od úterního večera zasáhlo husté sněžení, se zklidnila. Červenohorské sedlo i ostatní tahy na severu Olomouckého kraje jsou již průjezdné, místy ale musejí řidiči dbát na zvýšenou opatrnost, řekli dispečeři jesenické a šumperské správy silnic. V regionu už přestalo sněžit, přeháňky jsou místy pouze v horských oblastech.

Přes Červenohorské sedlo se už jezdí



Na Jesenicku husté sněžení ustalo ve středu kolem 20.00, silničářům to tak umožnilo přes noc tahy protáhnout. „Situace už se zklidnila, nikde nic nestojí, vše je průjezdné. Pouze ve vyšších polohách drobně sněží a tvoří se sněhová kaše. Přestalo však již foukat,” uvedl dispečer jesenické správy silnic. Na Červenohorském sedle podle něj zůstaly stát čtyři kamióny, které jsou zahrnuty sněhem. „Během dne je bude nakladač čistit, aby se dostaly ven,” doplnil dispečer.

Podobná situace je také na Šumpersku, i tam se podle správců silnic nedá čtvrteční situace se středou vůbec srovnávat. „Ve středu večer přestalo sněžit, v horských oblastech byly pouze sněhové přeháňky. V noci jsme na kritická místa nasadili frézy a šípové pluhy. Místy ještě zafukuje a tvoří se tak sněhové jazyky, budeme tam obnovovat plužení,” řekl cestmistr šumperské správy silnic.

Na snímku z 19. dubna je pluh na silnici z Koutů nad Desnou do Jeseníku před Červenohorským sedlem.

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Tah přes Červenohorské sedlo, hlavní spojnici mezi Šumperkem a Jeseníkem, se podle něj podařilo zprůjezdnit z šumperské strany od půlnoci. „Na Šumpersku jsou nyní v nižších polohách silnice holé a suché nebo vlhké, v horských oblastech, jako je Červenohorské sedlo, Ramzová, Skřítek a Vidly, leží zbytky sněhové kaše a sjízdnost je tam tak se zvýšenou opatrností,” dodal.

Silnice by měly být sjízdné bez problémů i v ostatních částech Olomouckého kraje. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic je pouze dopoledne dočasně uzavřena silnice mezi Dvorcemi na Bruntálsku a Moravským Berounem na Olomoucku, kde se odklízí sníh.