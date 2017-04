Jediný odstavec o dvou větách vyvolal ve výboru dlouhou a emotivní diskusi, ve které se proti návrhu ostře vymezili pouze lidovec Ivan Gabal a Helena Válková (ANO).

Jak uvedla Válková, tento návrh je jen příležitostí pro některé poslance ke zviditelnění. Podle ní totiž české zákony již dostatečná pravidla pro držení zbraní pro případy zásahu, hrozí-li nebezpečí ohrožení života, zdraví či majetku, aniž by se přitom člověk dostal do rozporu s trestním právem, obsahují.

„Nemyslím si, že by se přijetím této novely zvýšila obranyschopnost země. A její dopad na politiku EU bude nulový,“ prohlásila.

Novela pustí 360 tisíc zbraní k nošení na veřejnosti bez výcviku, kontroly, velení, bez psychotestů, bez rozkazu. To bude anarchie. poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL)

Reagovala tak na Bohuslava Chalupu (ANO), který podotkl, že česká navrhovaná změna „je signálem Evropské unii, že si Češi nenechají dělat na hlavu“. Podle Válkové je úsměvné si myslet, že EU naše rozhodnutí nějak poznamená.

Korte: Směrnice EU je pitomá

Podle Daniela Korteho (TOP 09) Evropská komise reagovala hystericky na masakry v Paříži a Bruselu schválením směrnice, která má omezit legální držitele zbraní. Návrh českých poslanců „je reakcí na tuto pitomou směrnici“, prohlásil. Jak dodal, naštěstí směrnice prošla nakonec podle něho v neškodné podobě, protože kdyby byla schválena její původní přísná podoba, pak by v ČR hrozilo „ztrácení“ zbraní, a tím by se dosáhlo pravého opaku.

Jak uvedla expertka ODS na bezpečnostní politiku Jana Černochová, ČR by si neměla nechat nikým „kecat do toho, co má ve své ústavě“. Směrnice EU, která byla schválena v umírněnější podobě, než byla původně navrhovaná, není „neškodná“.

„Tady jde o princip,“ řekla naléhavě. „Jestli teď couvneme o milimetr, tak nás maj...“ dodala.

Gabal varuje před anarchií

Největší emoce vzbudil Gabal. Pokud podle něho projde návrh, pak se ČR dostane na úroveň států Latinské a Jižní Ameriky 19. století, tedy zemí, kde je volné nošení zbraně, kde je největší zločinnost a vládnou mafie. „Musíme si vybrat, kam chceme patřit,“ řekl. Upozornil na to, že právo na zbraň není obsaženo z žádném seznamu práv.

„Novela pustí 360 tisíc zbraní k nošení na veřejnosti bez výcviku, kontroly, velení, bez psychotestů, bez rozkazu. To bude anarchie,“ prohlásil Gabal. Návrh je, jak uvedl, protiústavní a nekulturní. Jeho autoři by nedostali ani zápočet na vysoké škole. Podle něho není možné měnit ústavní podmínky pro hobby pár procent lidí.

Reakce na vnější podmínky v Evropě

Proti tomu se ohradil Chalupa. „Jsme-li šestou nejbezpečnější zemí, žádná anarchie nebude. Lidi nezačnou blbnout,“ řekl. „Lidé se zbrojním průkazem jsou ti nejprověřenější v ČR,” dodal.

Bronislav Schwarz (ANO) uvedl, že český zákon upravující držbu zbraní je dobrý. „Lidé, kteří mají na to, držet zbraň, ji budou dál mít. A těm, kdo na to nemají, tak těm ani tento ústavní zákon právo zbraň držet nedá,“ řekl.

Podle mluvčího navrhovatelů předsedy výboru Romana Váni (ČSSD) není cílem jejich návrhu zvyšovat počet zbraní mezi občany či dokonce měnit pravidla pro jejich držení, jak tvrdí kritici návrhu. ČR má, jak prohlásil, velmi dobře nastavené podmínky pro získání zbraně, a kdyby se neměnily vnější podmínky v Evropě, pak by o změně české legislativy nikdy nepřemýšleli.

„To, že občané mají právo se bránit, nemá být zpochybňováno,“ řekl Váňa.

Zpravodaj výboru Martin Lank jej doplnil tím, že návrh nelze vnímat jako výzvu k ozbrojování. Jak dodal, mezi 300 tisíci držitelů zbrojních průkazů je řada policistů či vojáků, a bylo by chybou nevyužít těchto lidí vycvičených k zacházení se zbraní v případě jakéhokoliv ohrožení.