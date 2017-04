ČSSD má podle jednoho z předvolebních průzkumů preference 12,5 procenta. Čím to je?

Tak je to jeden z průzkumů, bylo by dobré počkat, jestli i ostatní průzkumy potvrdí tento trend. Nicméně pokud by to tak bylo, že sociální demokracie klesá až na taková čísla, tak je to samozřejmě problém a musíme se tomu začít věnovat. Myslím, že to mohou být dozvuky předsjezdové diskuze, která je vždy v demokratické straně komplikovanější, a možná dozvuky ne úplně šťastně komunikovaných nápadů, jako byla daňová pásma a daňová progrese. Soc. dem. si musí vzít poučení z reakce veřejnosti a snažit se ten trend otočit a začít se vracet k těm číslům kolem dvaceti procent.

Jak to vůbec dopadlo s tou daňovou progresí? Ta diskuze kolem byla docela velká. Jak se to má teď?

Ta debata se hodně stočila na progresi fyzických osob, ale je to také o progresi právnických osob a o zavedení bankovní daně. O nastavení daňových pásem pro fyzické osoby vedeme diskuzi. Ukazuje se, že limit, který jsme zvolili (50 tisíc korun), je příliš nízký. Rozumná hranice se podle mě pohybuje kolem 80–90 tisíc. Předpokládám, že na květnové programové konferenci představíme opatření v oblasti daní.

Co když budou dál klesat? Kde je ten recept?

Recept je v tom, že musíme přesvědčit své voliče, že sociální demokracie je tady pro ně. Je možné, že někteří trošku znejistěli. Ale soc. dem. má svůj program a jasné cíle, spoustu věcí se nám podařilo zvládnout, naše cílové skupiny jsou pracující, rodiny s dětmi, senioři. Pro všechny tyto naše cílové skupiny máme připraveno řešení, víme, co je trápí.

Premiér a váš stranický šéf Bohuslav Sobotka nedávno řekl, že si neumí představit další vládu s Andrejem Babišem. Vy si koalici s hnutím ANO představit umíte?

Dobře víte, že současná koalice je něco, co jsme nechtěli. Je to koalice, ke které jsme byli do jisté míry odsouzeni volebním výsledkem, a soc. dem. se rozhodovala, zda umožní vznik alespoň nějaké vlády, anebo zda budeme riskovat nějakou ústavní krizi. Zvolili jsme jedinou možnou cestu – a to byla koalice s Andrejem Babišem. Nemohu vyloučit, že i po následujících volbách může dojít k situaci, kdy bude jenom jedno řešení. Nechci žádnou variantu vyloučit. Rozhodně ale není priorita, abychom skákali do náruče Andreji Babišovi.

Komu byste radši skákali do náruče? Komunistům?

Koalice se dělají až po volbách. U KSČM mám zásadní problém, naše dvě strany jsou naprosto nekompatibilní v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraniční politiky. Nedokážu si představit spolupráci se stranou, která chce vystoupit z EU či Severoatlantické aliance. Tam je zásadní programový střet. Přes to se evidentně přenést nemůžeme, protože KSČM podle vyjádření svých představitelů tyto základní postoje nehodlá změnit, takže ta koalice prostě možná není. Uvidíme, jak uspěje projekt lidovců a Starostů. Osobně musím říci, že jsem s tou koaliční spoluprací s KDU-ČSL spokojený, a musím říct, že ta spolupráce je velmi dobrá.

Video

Jan Hamáček – o předvolebním střetu s Andrejem Babišem.



Budete lídrem ve středních Čechách, kde vás čeká souboj právě s Andrejem Babišem, který chce tedy kandidovat z posledního místa, pokud bude pravda, co říkal na sjezdu.

Uvidíme, jak se názorově posune, on je velmi flexibilní ve svých názorech. Skoro bych se vsadil, že z toho posledního místa kandidovat nebude a bude na čele kandidátky. Ale souboj ve středních Čechách bude určitě zajímavý.

Pokud si dobře pamatuji, při posledních sněmovních volbách skončila ČSSD ve Středočeském kraji druhá. Tak jak byste ho chtěl porazit? Máte už nějakou představu?

Mám jednu výhodu, na rozdíl od Andreje Babiše jsem rodilý Středočech. Je to kraj, kde jsem se narodil, celý život jsem v něm vyrůstal, dodnes v něm žiji. Mám tu čest ho zastupovat třetí volební období. Jezdím po jednotlivých okresech, hovořím se starosty, s lidmi, navštěvuji podniky a firmy a mám přehled, co kraj potřebuje. I tak budeme stavět volební program. Chceme každému občanu středních Čech nabídnout řešení problémů, ať jsou to školky na Praze-východ, Praze-západ, ať je to stavba dopravní infrastruktury, budoucnost automobilového průmyslu, otázka rychlých železnic a propojení buď na Liberec, nebo na Brno, dojíždění do Prahy, parkoviště park and ride, to jmenuji jen pár problémů.

Video

Jan Hamáček – o odchodu Jeronýma Tejce.



Vám teď ze strany odcházejí někteří poslanci – paní Benešová nebo šéf ústavně-právního výboru Jeroným Tejc, který řekl, že nesouhlasí se současným vedením ČSSD. V tom vedení jste i vy. Bavili jste se o tom?

S Jeronýmem Tejcem jsem o tom mluvil, mě to jeho rozhodnutí překvapilo, s nikým to nekonzultoval a oznámil to. Já to respektuji, je to jeho život a jeho politická kariéra. Z jeho úst jsem takhle tvrdé vyjádření neslyšel, spíš se bojím, že je to mediální interpretace.

On se ale k vedení vyjadřoval dlouhodobě kriticky.

To je legitimní, jsme demokratická strana a nikoho nevyhazujeme za to, že má kritické názory. Ale já jsem od něj neslyšel, když jsme se spolu bavili, že by odešel kvůli tomu, že s námi nesouhlasí. Slyšel jsem od něj, že provedl nějakou úvahu o své budoucnosti a že má pocit, že mu bude lépe mimo politiku. Je úspěšný advokát, určitě se neztratí. Rád s ním budu konzultovat i některé věci.

Není škoda, že strana přichází o takhle výrazné lidi? Protože Jeroným Tejc byl, a stále je, výrazná osobnost ČSSD.

Jeronýma Tejce je škoda. Kdyby se mě Jeroným Tejc zeptal, jaký je můj názor, tak mu řeknu, ať neodchází. On se rozhodl sám a nám nezbývá nic jiného než to respektovat. Je to jeho rozhodnutí, na kterém my už nemůžeme nic změnit.

Kromě sněmovních voleb se blíží i prezidentské. Vy jste si na Ústředním výkonném výboru rozhodli, že referendum o kandidátovi se odkládá na listopad. Je to referendum vůbec potřeba?

Minimálně ten odklad je logická věc. Zatím nemáme jasno, kdo všechno bude kandidovat, a na sociální demokracii se zatím nikdo se žádostí o podporu neobrátil. Je fakt, že soc. dem. byla stranou, která slíbila našim občanům přímou volbu prezidenta, ten slib jsme splnili a dnes je to na občanech. Do jisté míry si mohu klást otázku, zda je stanovisko politické strany relevantní v rámci rozhodování občanů, protože je to na nich. Co si myslí sociální demokracie, je možná zajímavé vědět, ale nevím, zda se podle toho lidé rozhodují. To referendum můžeme udělat, ale prostor je podle mého až po volbách, protože bude jasné, kdo jsou kandidáti, a bude jasný vztah k soc. dem.

Video

Jan Hamáček – o prezidentských kandidátech.



Podpořil byste Miloše Zemana?

Já si počkám, až bude jasné, kdo budou všichni kandidáti. S Milošem Zemanem nemám žádný problém, vnímám ho jako levicového prezidenta, je to asi největší osobnost z těch současných kandidátů na středolevém spektru. Komunikujeme spolu a dokážu si představit, že bude pokračovat. Je to dle mého názoru i favorit volby. Ale koho bude volit Jan Hamáček, se novináři dozvědí ve chvíli, kdy ta věc bude relevantní, tedy před prezidentskými volbami.

Žádný kandidát, kterému byste dal přednost před Milošem Zemanem, se zatím neobjevil? Myslím tím třeba pana Drahoše, který má sympatie premiéra Sobotky.

Pana Drahoše znám velmi dobře, mezi Sněmovnou a akademií věd dlouhodobě funguje spolupráce. Když byl předsedou, vídali jsme se na seminářích, které jsme pořádali. Je to odborník, uznávaná osobnost. Můj problém je, že je politicky spíše doprava než doleva a některé jeho názory, například chvála Miroslava Kalouska, mě trochu vyděsily. Z těch současných kandidátů jako největšího favorita vidím Miloše Zemana.