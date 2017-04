„Celá ta atmosféra ve Vatikánu byla až mysteriózní,“ popsala Čempelová po návratu své dojmy.

Křest byl součástí velikonoční vigilie, při níž si křesťané připomínají noc, kdy podle tradice vstal z mrtvých Ježíš Kristus.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Papež František vedl velikonoční vigilii. Zdroj: Reuters.

„Ta velikonoční liturgie byla velkolepá. Začíná tím, že se v bazilice úplně zhasne, svítí jenom papežský baldachýn a socha svatého Petra. Do ztemnělé katedrály pak zaznívají slova svatého otce. S ohněm-paškálem se vchází do tmavé katedrály. Je to krásné. Je to o symbolice a novém začátku, ke kterému patří ten křest,“ líčila žena.

Celá ceremonie prý trvala asi dvě a půl hodiny. „Trému jsem samozřejmě měla, ale také absolutní respekt, protože jste v největším chrámu při největší křesťanské liturgii za celý rok,“ podotkla Čempelová.

Taťána Čempelová, kterou na Bílou sobotu pokřtil papež

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

Do Vatikánu ženu doprovodil manžel, kmotra a také dětmarovický farář Marcel Puvák.

„Pro mě jako pro kněze to bylo odpočinkové, ale hlavně hodně zajímavé. Protože jsem vlastně poprvé nebyl v roli předsedajícího. Seděl jsme tam mezi kněžími, kterých tam bylo asi tři sta. Vychutnával jsem si celý obřad i s křtem paní Čempelové. Prožili jsme to všichni společně v atmosféře veliké radosti,“ popsal farář Právu.

Konečně mám pocit, že jsem úplná křesťanka. Bez toho křtu jsem se cítila neúplná. Taťána Čempelová

Papež křtil celkem 11 lidí z různých zemí světa, kromě České republiky také z Itálie, Španělska, USA, Albánie, Malty, Malajsie a Číny.

„Dokonce křtil i dvě děti. Papež František v případě dospělých udělil tři svátosti najednou, tedy křest, biřmování a svaté přijímání. Když je totiž člověk křtěn jako dítě, tak tyto svátosti přicházejí postupně během jeho života. U dospělých je to jinak. Podle starobylé církevní tradice proběhnou iniciační svátosti najednou na Bílou sobotu v rámci jedné mše,“ vysvětlil Puvák.

Dne 5. dubna absolvovala Taťána Čempelová v Dětmarovicích obřad bezprostřední přípravy na křest ve Vatikánu. Vpravo je farář Marcel Puvák.

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

„Konečně mám pocit, že jsem úplná křesťanka. Bez toho křtu jsem se cítila neúplná. Od 16 let se ve farnosti pohybuju a nikdo neměl problém s tím, že jsem nebyla pokřtěná. Postupně to ale začalo vadit mně. Měla jsem pocit, že je to napůl, protože nemůžete přijímat boží tělo, nemůžete chodit k přijímání. Teď po křtu přišla veliká radost, vše krásně zacvaklo, jako dva zámky k sobě. Jsem za to šťastná a vím, že můj krok byl správný,“ shrnula Čempelová.

Farníci z Dětmarovic měli možnost na Bílou sobotu sledovat křest Čempelové v přímém přenosu v křesťanské televizi. Promluvit si s ní i s farářem o podrobnostech budou moci tuto neděli, kdy se chystá setkání na dětmarovické faře.