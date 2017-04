Kluby vojenské historické techniky se u vrchu Kozinec nedaleko Vroutku sešly v pátek. Své stroje tu nadšenci proháněli až do neděle. Vojenská technika se mohla pohybovat na 220 hektarech.

Celkem tu bylo 162 strojů, ruské či české výroby, vesměs z 60. až 80. let. „Většinou jde o nákladní vozidla včetně těžké obrněné techniky jako třeba BRDM-2, obrněné transportéry nebo bojová vozidla pěchoty. Skoro všechny zbraně včetně kanónu,“ řekl Novinkám zástupce „velitele” akce na Kozinci Karel Porubecký.

Jízdu si nenechal ujít ani herec Miroslav Táborský, který zde v 90. letech natáčel s režisérem Vítem Olmerem film Tankový prapor.

„Celé se mi to tu vybavuje, trošku mne děsí, že je to tak dlouho. Trochu to tu poznávám, samozřejmě to zarostlo, ale jsou to vzpomínky. Byl to začátek 90. let a točily se takovéhle filmy. Já jsem tenkrát měl triptych Tankový prapor, Černí baroni a Tichá bolest, takové tři vojenské filmy. Na tohle ale vzpomínám rád. Teď jsem se v tom svezl a je neuvěřitelné, co to umí,“ poznamenal Táborský.

Snímek z roku 1991, který vznikl podle literární předlohy Josefa Škvoreckého, se kromě Podbořan natáčel také v ulici U Kasáren a Záhořanská v Berouně, u obce Valov a na nádraží Nová Ves pod Pleší.