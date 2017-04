Konkurzy na nové členy začaly hned na začátku letošního roku a byly podle zástupce vedoucího souboru Michaila Maruševského velmi tvrdé. Konkurence prý byla obrovská — jenom barytonistů se přihlásilo přes 360.

„Byl to vždy můj velký sen být členem souboru Alexandrovců a je pro mě nesmírnou ctí, že jsem byl vybrán,“ svěřil se nový člen souboru Maxim Maklakov, který dorazil na středeční tiskovou konferenci v Praze.

Stejný repertoár

I když Alexandrovci do Česka přivezou nějaké novinky, drtivá většina repertoáru bude tradiční.

„Pokaždé, když něco vyměníme, tak je divák rozzlobený a zklamaný, že chce slyšet to, co očekával a na co se těšil, takže raději zůstáváme u našich známých písní,“ řekl Novinkám Vadim Ananěv, známý jako „Mistr Kalinka“.

Noví členové souboru se písně moc učit nemusí, protože je zpravidla umí už od dětství. Proto mají Alexandrovci za sebou už několik vystoupení. První bylo v Kremlu a mělo prý velký úspěch. Před pár dny pak vyprodali i koncert v Turecku.

Vzpomínka na zesnulé

Na Českém turné zavzpomínají Alexandovci i na své kamarády a zesnulé kolegy. „Bude to konkrétně písní Žuravli. Během té písně se budou promítat na plátně fotografie všech, kteří mezi námi nejsou, to znamená těch, kteří při letecké katastrofě zahynuli,“ prozradil Vadim Ananěv.

První koncert evropského turné Alexandrovci European tour 2017 se uskuteční 10. května ve Zlíně. Soubor vystoupí mimo jiné také v Plzni, Olomouci, Ostravě, Brně či v Praze.