Moravskoslezský kraj zasáhla nejhorší epidemie spalniček za poslední léta

Nejhorší epidemie spalniček za posledních až 20 let zasáhla Moravskoslezký kraj. Od konce března hygienici zaznamenávají případy spalniček u dětí i dospělých. Proto nařídili očkování většiny personálu v nemocnicích v kraji, kde mohli zdravotníci přijít do styku s nakaženými. Vítkovická nemocnice navíc raději uzavřela minimálně do konce týdne i svou porodnici, protože má nemocné zaměstnance.